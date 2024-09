Airoh Commander 2: il casco versatile per strada e offroad [FOTO]

Airoh porta in commercio la nuova versione del Commander 2. Il casco dual sviluppato per essere utilizzabile in varie situazioni, dalla strada all’offroad, presentato lo scorso novembre ad Eicma 2023. Tre possibili configurazioni, nuovi dettagli tecnici ed un prezzo da 439,99 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, il casco Airoh Commander 2 propone l’omologazione ECE 2206 e, come dicevamo, prevede tre configurazioni. Si parte dalla on/off, completa di frontino e visiera per le avventure su strada, i grandi viaggi e gli spostamenti quotidiani, mentre la naked, con visiera ma senza frontino, è dedicata alle velocità più sostenute sull’asfalto. Infine, c’è la configurazione offroad, senza visiera e adatta per l’utilizzo fuoristrada, con utilizzo di maschera.

Inoltre, il Commander 2 è disponibile anche nella versione Full Carbon 6K, affiancato dalle versioni in Composite Carbon, arricchite da numerose grafiche eleganti. La calotta esterna è disponibile in tre misure differenti (da XS a XXXL) per rispondere alle varie esigenze di vestibilità e conformità craniche. Tra gli altri aggiornamenti, ora ci sono tre calotte e vengono aggiunti i sistemi ASN (Airoh Sliding Net) e AEFR (Airoh Emergency Fast Release) a garanzia di una maggior sicurezza. Infine, sono stati rivisti il sistema di ventilazione e gli interni, ora più morbidi.

Taglie e prezzo

Già in vendita, il casco Airoh Commander 2 è disponibile nelle taglie XS, S, M, L, XL, XXL e XXL, con un listino prezzi al pubblico a partire da 439,99 euro.