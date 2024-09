Airoh presenta la nuova collezione di caschi off-road 2025

Airoh, popolare marchio di caschi moto, presenta la nuova collezione 2025 di caschi per l’off-road. La proposta di Airoh per i motociclisti che praticano motocross, enduro, fuoristrada o motociclismo in generale prevede una variegata gamma di modelli con una serie di novità come le nuove grafiche di Aviator 3, i nuovi colori di Aviator 2 e Twist 3, oltre alle novità del Wraap.

Gli aggiornati caschi di Airoh per l’off-road prevedono tre linee di prodotto. Della proposta Enduro fanno parte i modelli Aviator 3, Aviator 3 Carbon, Aviator Ace 2, Aviator Ace 2 Carbon e Twist 3. La gamma “Motocross and Dirt Bikes” ai caschi della linea Enduro aggiunge i modelli Wraap e Strycker, con quest’ultimo che lo troviamo presente anche nella linea Racing.