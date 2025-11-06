ZXMoto a EICMA 2025: il nuovo marchio cinese svela la gamma moto per l’Europa [FOTO]

ZXMoto, il nuova marchio motociclistico cinese creato da Zhan Xue, già noto come fondatore di Kove, ha fatto il suo debutto europeo a EICMA 2025, presentandosi al pubblico del Vecchio Continente in vista di un imminente debutto sul mercato europeo, con i tanti modelli della gamma di ZXMoto che arriveranno anche in Italia.

La Supersport 820RR

Alla kermesse milanese ZXMoto si è presentata con una gamma di prodotti ampia e variegata capace di coprire diversi segmenti di mercato. Si parte con la 820RR, una Supersport equipaggiata da un motore tre cilindri da 819 cc che sviluppa 150 CV di potenza a 13.000 giri e 85 Nm di coppia massima a 10.500 giri, e che trova posto su un telaio in alluminio che consente di contenere il peso della moto che, a secco, si attesa a 175 kg. La Supersport di ZXMoto si propone in tre diversi versioni: 820RR, 820RR-R e 820RR-RS, ognuna con allestimenti e livelli di potenza diversi per una velocità di punta di 299 km/h per la più prestante, la 820RR-RS.

820R, 820 ADV e 600 V

ZXMoto svela poi la 820R, una naked super sportiva, e la 820 ADV, una adventure turistica dotata di ruote con raggi tangenziali da 19 pollici all’anteriore e da 17 pollici al posteriore. Entrambe sono spinte dal stesso motore tricilindrico della 820RR che sviluppa 130 CV sulla 820R, che ha un peso di 186 kg, e 117 CV sulla 820 ADV. Nella gamma del nuovo brand c’è poi la 600V, una cruiser equipaggiata da motore bicilindrico da 578 cc e caratterizzata da un design moderno, per una moto che pesa 179 kg e dispone di impianto frenante con disco singolo all’anteriore.

Nella gamma anche enduro e moto da cross

Nella gamma di ZXMoto troviamo poi la 500RR, una sportiva quattro cilindri da 85 CV che pesa 168 kg, il cui motore, in versione depotenziata da 74 CV, trova posto sulla 500F, una naked con linee classiche e faro circolare, il cui peso è di 175 kg. ZXMoto si avventura anche nell’off-road con la 450 Rally, un’enduro con motore da 60 CV e 128 kg di peso che nasce sul know-how sviluppato alla Dakar. A completare la proposta di ZXMoto ci sono le MX250 e MX450, due moto da cross, con un peso rispettivamente di 102 e 104 kg, progettate per le competizioni. ZXMoto per il momento non ha indicato tempistiche di lancio sul mercato e prezzi delle moto svelate a EICMA.