Zontes 368-D ETC 2026: il nuovo scooter con ride-by-wire e cruise control

Zontes presenta il model year 2026 del 368-D ETC, l’aggiornato scooter che è pronto a fare il suo debutto sul mercato italiano, con l’arrivo in concessionaria previsto nelle prossime settimane. Il nuovo ZT368-D ECT è caratterizzato da una dotazione tecnica evoluta e soluzioni pensate per migliorare l’esperienza di guida quotidiano. All’interno del segmento medio nel quale si colloca, il nuovo scooter di Zontes punta a distinguersi per il mix equilibrato tra prestazioni, comfort e tecnologia che è capace di offrire.

Arrivano ride-by-wire e cruise control

Tra le novità più rilevanti del Zontes 368-D ETC 2026 c’è l’introduzione del acceleratore elettronico ride-by-wire, tecnologia che consente una risposta al gas più fluida e precisa, migliorando controllo e stabilità in ogni situazione. Inoltre, questo permette l’integrazione del cruise control, funzione particolarmente utile nei lunghi tragitti, capace di rendere la guida più rilassata e di ottimizzare consumi ed erogazione della potenza.

Ergonomia migliorata

Grande attenzione è stata riservata anche all’ergonomia di questo scooter, con i blocchetti del manubrio che sono stati completamente riprogettati e ora vantano un design più pulito e moderno, con comandi intuivi e facilmente accessibile. Il lavoro di aggiornamento ha permesso di ottenere un interfaccia utente più semplice e immediata, pensata per ridurre le distrazioni durante la guida.

Sospensioni regolabili

Sul fronte ciclistico, il ZT368-D ETC MY 26 adotta sospensioni regolabili che gli permettono di adattarsi a diverse condizioni di guida. All’anteriore troviamo forcelle da 41 mm con regolazione in estensione e compressione, mentre al posteriore è presenta un ammortizzatore con precarico regolabile su cinque livelli. Tale configurazione assicura una guida stabile e confortevole sia in città che nei percorsi extraurbani. A completare la dotazione c’è il parabrezza alto regolabile elettronicamente, che offre una protezione aerodinamica ottimale e miglior il comfort nei viaggi più lunghi.

Motore di 368 cc da 38,7 CV, peso di 175 kg

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Zontes 368-D ETC 2026 è equipaggiato con un motore da 368 cc che sviluppa 38,7 CV di potenza e 40 Nm di coppia massima, per uno scooter che vanta un peso in ordine di marcia di 175 kg. Disponibile nella colorazione Green/Black, il nuovo ZT368-D ETC si presenta sul mercato come soluzione moderna e versatile per chi cerca uno scooter completo e tecnologicamente avanzato.

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