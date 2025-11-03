Yamaha: tutti gli ultimi modelli e ospiti speciali ad EICMA 2025

Domani si apriranno le porte di EICMA 2025. Le prime due giornate riservate a stampa e operatori, poi da giovedì via al bagno di folla degli appassionati di due ruote. Tra le protagoniste ci sarà, ovviamente, anche Yamaha ed il marchio giapponese porterà all’evento milanese tutti gli ultimi modelli e le novità per il 2026, ma anche una serie di ospiti speciali ed ambassador.

“EICMA è la festa di tutti, appassionati e non, e segna l’inizio della stagione – sono le parole del country manager italiano Andrea Colombi – Quest’anno ha un sapore più unico che mai: tante novità da scoprire, esperienze da vivere, test, incontri e racconti da ascoltare. Tutto questo nel quadro del nostro 70° anniversario, che celebra la nostra storia e ci proietta verso il futuro”.

I modelli presenti

Il marchio del diapason, presente al padiglione 10, proporrà dalle hypernaked fino alle Sport Tourer con la nuova gamma Tracer 7, che accoglie ora le versioni Y-AMT. Ci sarà anche il mondo offroad Yamaha, con le nuove arrivate della gamma WR e TT-R ed il ritorno della WR 125 R.

Come dicevamo, non mancheranno le novità per il 2026. I due modelli più attesi sono l’iconica Ténéré 700 World Raid e la XSR 900 GP, che eleva la gamma Sport Heritage onorando, con una nuova speciale livrea, il leggendario campione Kenny Roberts.

Piloti e ambasciatori

Tanti anche gli ospiti allo stand Yamaha, con piloti di tutte le categorie presenti ed un appuntamento speciale il 6 e 7 novembre con Isak Gifting, Marvin Fritz, Karel Hanika, Alessandro Botturi, Pol Tarrés, Alessandro Delbianco, Andrea Locatelli e Andrea Dovizioso.

Inoltre, giovedì 6 alle ore 14:30 sarà presentato “Ago. Una vita da campione”, l’ultimo libro del leggendario Giacomo Agostini. Un’occasione unica per rivivere, insieme a lui, i momenti più emozionanti di una carriera straordinaria che ha fatto la storia delle due ruote.

Non mancheranno anche altri eventi, come l’area Girl Full Power, per avvicinare le donne al mondo delle due ruote, o l’area Kids per i più piccoli, passando per l’area ATV e Side by Side con l’esposizione dei mezzi 4×4. Yamaha riconferma la partecipazione alla Charity Race, la competizione motociclistica a scopo benefico organizzata da EICMA, e sarà presente anche l’esclusivo album di figurine Panini per celebrare il 70° anniversario del brand.