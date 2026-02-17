Yamaha NMAX 155 Tech MAX 2026: lo scooter sportivo si aggiorna

La Yamaha NMAX 155 Tech MAX si aggiorna. Lo scooter sportivo propone specifiche premium, con cruscotto TFT da 4,2 pollici connesso, navigazione Garmin gratuita e una sella con finitura in ecopelle. Un modello spinto dal motore da 155 cc Euro 6+, che arriverà nelle concessionarie del marchio del diapason nel corso di questo mese di febbraio, con un prezzo di 4.099 euro.

Le caratteristiche

Questo rinnovato modello propone un look con presenza imponente sulla strada, grazie al caratteristico design Boomerang di Yamaha, oltre a sbalzi anteriori e posteriori corti e ad una carenatura verticale anteriore. Le pedane sono ampie ed il sedile è in esclusivo, in ecopelle con cuciture dorate e rilievo. A livello tecnologico, la NMAX 155 Tech MAX propone un display TFT a colori da 4,2 pollici, con navigazione Garmin di serie e la connettività in primo piano.

A livello di ciclistica, le forcelle telescopiche di ultima generazione garantiscono una corsa della ruota di 100 mm per un facile controllo, mentre la sospensione posteriore a doppio ammortizzatore con serbatoi separati migliora la qualità di guida. I leggeri cerchi in alluminio da 13″ sono dotati di uno pneumatico anteriore 110/70-13 e di uno pneumatico posteriore largo 130/70-13, per garantire un’ottima tenuta di strada, così come i freni a disco da 230 mm con ABS.

Il motore

Questo modello è spinto dal motore Euro 5+ da 155 cc è stato sviluppato utilizzando l’esclusiva tecnologia Blue Core di Yamaha, che punta a ottenere un consumo di carburante minimo insieme a livelli elevati di efficienza di funzionamento ed emissioni ridotte. Secondo i dati della casa giapponese, infatti, il consumo è di 2,4 litri ogni 100 chilometri e 57 g/km di CO2.

Uscita

La Yamaha NMAX 155 Tech MAX sarà disponibile nei concessionari da febbraio in colori dedicati, Crystal Graphite o Midnight Black, al prezzo di listino di 4.099,00 Euro (f.c.).