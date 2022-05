Yamaha e CNOS-FAP Regione Lazio: inaugurato il primo Laboratorio Automotive di Roma

Yamaha e CNOS-FAP Regione Lazio, presso il centro di formazione professionale “Teresa Gerini”, hanno inaugurato il primo Laboratorio Automotive di Roma.

La notizia

Il risultato di un dialogo con il costruttore giapponese nello sviluppo sinergico di un luogo che orienti alla professione.

L’interesse per la formazione professionale salesiana nel far crescere i giovani e la storia stessa che contraddistingue il centro di formazione “Gerini”, parlando in particolare del settore automotive, hanno dato forma a un dialogo con Yamaha per la realizzazione sinergica di un luogo capace di trasferire preziose conoscenze e competenze per un inserimento nel mondo lavorativo.

Il nuovo risultato di un accordo siglato tra Yamaha e il CNOS-FAP Nazionale, ricordando il percorso già intrapreso nel 2019 con il Centro di Formazione CNOS-FAP presente a Sesto San Giovanni.

Foto: Yamaha Motor