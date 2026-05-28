Vespa: tutto pronto per la grande festa per gli 80 anni a Roma

Gli 80 anni sono un traguardo importante, ancor di più se raggiunti non da una persona ma da un iconico veicolo come la Vespa. Per questo motivo, si terrà una festa in grande stile, dal 25 al 28 giugno al Foro Italico a Roma, con celebrazioni ed eventi aperti a tutti. Sarà anche il più grande raduno di sempre di questo modello, con decine di migliaia di vespisti da tutto il mondo, per celebrare un’icona dell’Italia e, in generale, del mondo delle due ruote.

“A Roma celebriamo 80 anni non di un marchio ma di uno stile di vita che ha avuto la rara abilità di ispirare generazioni ovunque nel mondo – ha spiegato Davide Zanolini, direttore marketing e comunicazione di Piaggio Group, su questo evento di calibro mondiale – Sarà una grande festa, con appassionati che arriveranno da tutti i continenti per condividere l’amore per la Vespa e per l’innato senso di libertà che solo lei è in grado di generare. Tutto con quell’inconfondibile stile e quella eleganza che, da sempre, Vespa porta in giro per le strade del mondo”.

Il Vespa Village al Foro Italico

Il Foro Italico è abituato a vedere grandi campioni di tennis, ma il campo centrale vedrà un’unica protagonista: la Vespa. Lo Stadio dei Marmi, infatti, sarà trasformato nel Vespa Village, punto di incontro generale della festa. Qui Vespa accoglierà i suoi ospiti, per raccontare la sua storia e il suo futuro, con la parata dei modelli storici e più preziosi, accanto alla gamma attuale, con le collezioni fashion e lifestyle e tanto merchandising, nello spazio store dedicato.

Il palco centrale al Village accoglierà ospiti e momenti di spettacolo a ciclo continuo, per tutti e quattro i giorni di celebrazioni. L’animazione, la musica e il divertimento saranno garantiti da Radio Deejay e i suoi talent. Ovviamente saranno protagonisti i Vespisti, con le loro Vespa di ogni epoca e modello, e i Vespa Club, attesi da 48 nazioni, ma tutti gli amanti di Vespa sono invitati alla festa, per condividere il loro amore e la loro passione per il marchio.

Quattro giorni di eventi

Le celebrazioni inizieranno giovedì 25 giugno, alle ore 13, quando verrà tagliato il nastro ed aperto il Vespa Village. Seguiranno le presentazioni della moneta celebrativa, emessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e realizzata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, e la cerimonia di annullo filatelico di Poste Italiane. Si aprirà la mostra “80 Anni di Vespa” che, curata da Giacomo Bretzel, celebrerà l’evoluzione stilistica del brand e il suo impatto culturale e sociale.

Venerdì 26 toccherà ai Vespa Club, con il Campionato Europeo Vespa Rally ed il campionato mondiale di Gimkana. Sabato 27 si terrà l’evento più atteso, cioè la Grande Parata. In mattinata migliaia di Vespa di ogni epoca e modello, sfileranno per le vie di Roma, toccando i punti iconici della città. Sarà una festa di colori che attraverserà Roma, un momento spettacolare come mai si è visto nella storia di Vespa. La caccia al tesoro al Village e le premiazioni del Vespa World Club dei campionati Sport e Turismo, segneranno il pomeriggio e la serata del sabato.

Le celebrazioni si chiuderanno domenica 28, con il Concorso di Eleganza. Sarà uno dei momenti più spettacolari di tutto il programma, con la sfilata dei modelli Vespa più rari e preziosi. La chiusura ufficiale del Village, alle ore 15, segnerà la fine della grande festa, sempre con l’animazione di Radio Deejay a fare compagnia alle premiazioni.

Nacque il 23 aprile 1946

Era il 23 aprile 1946 quando Piaggio depositò il brevetto della Vespa, sperando in un modello di successo, ma difficilmente immaginando di aver realizzato un simbolo. Con oltre 19 milioni di esemplari venduti in tutto il mondo, lo scooter italiano per eccellenza ha attraversato generazioni e culture, diventando protagonista di fenomeni sociali e di costume. Dagli esordi fino ai giorni nostri, Vespa ha saputo adattarsi ai tempi, evolvendosi nel design e nelle prestazioni.