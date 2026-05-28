T.ur Elba EVO: la nuova giacca moto estiva punta su ventilazione estrema e sicurezza

T.ur presenta la nuova giacca Elba EVO, evoluzione della giaccia bestseller pensata per i motociclisti che soffrono il caldo, garantendo un capo che combina protezione certificata, ventilazione estrema e stile distintivo. La versione EVO della giacca Elba introduce una serie di novità che elevano ulteriormente i concetti di freschezza, versatilità e stile per chi ama andare in moto anche con le elevate temperature estive.

Leggerezza e protezione antivento

La giacca T.ur Elba EVO è composta principalmente in tessuto Polystrong 600D, con sezioni in Polystrong 400D sui fianchi, che la rendono comoda da indossare ed estremamente leggera. A contribuire alla massima traspirazione ci sono delle grandi aree traforate in rete X-TRM su petto e schiena, mentre i pannelli fissi ripiegabili interni Windshield riparano il busto dal freddo quando si alza il vento o quando si sale di quota.

Upgrade in comfort e sicurezza

Sul fronte della sicurezza, la giacca Elba EVO offre diversi aggiornamenti come le protezioni Easyflex di livello 2 flessibili, sottili e traforate su spalle e gomiti, incluse di serie, il sistema di aggancio per paraschiena e le zone riflettenti ad alta visibilità. In termini di comfort, a incrementare la comodità di questa giacca c’è la chiusura del collo micrometrica con bottone, che permette una regolazione precisa e pratica anche con i guanti, e la doppia regolazione del volume sul braccio che consente di adattare al meglio la vestibilità alle braccia del motociclista.

Colori, disponibilità e prezzo

La giacca T.ur Elba EVO ha design che si fa notare, con linee pulite e taglio asciutto, valorizzate dalle tre colorazioni disponibili – Ice-Blue, Ice-Black e Black-Anthra – che si abbinano alle livree delle moto e intercettano i gusti di diverse tipologie di motociclista, dal commuter urbano all’appassionato di adventouring. Elba EVO, disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL per uomo e dalla XS alla 2XL per donna, può essere acquistata presso i rivenditori o l’e-commerce di T.ur al prezzo di 179,99 euro.