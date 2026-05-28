T.ur Elba EVO: la nuova giacca moto estiva punta su ventilazione estrema e sicurezza

Leggera, pratica e super-ventilata per combattere il caldo viaggiando in moto

di Gaetano Scavuzzo 28 Maggio, 2026

Foto Tur Elba EVO

T.ur presenta la nuova giacca Elba EVO, evoluzione della giaccia bestseller pensata per i motociclisti che soffrono il caldo, garantendo un capo che combina protezione certificata, ventilazione estrema e stile distintivo. La versione EVO della giacca Elba introduce una serie di novità che elevano ulteriormente i concetti di freschezza, versatilità e stile per chi ama andare in moto anche con le elevate temperature estive.

Leggerezza e protezione antivento

La giacca T.ur Elba EVO è composta principalmente in tessuto Polystrong 600D, con sezioni in Polystrong 400D sui fianchi, che la rendono comoda da indossare ed estremamente leggera. A contribuire alla massima traspirazione ci sono delle grandi aree traforate in rete X-TRM su petto e schiena, mentre i pannelli fissi ripiegabili interni Windshield riparano il busto dal freddo quando si alza il vento o quando si sale di quota. 

Tur Elba EVO

Upgrade in comfort e sicurezza

Sul fronte della sicurezza, la giacca Elba EVO offre diversi aggiornamenti come le protezioni Easyflex di livello 2 flessibili, sottili e traforate su spalle e gomiti, incluse di serie, il sistema di aggancio per paraschiena e le zone riflettenti ad alta visibilità. In termini di comfort, a incrementare la comodità di questa giacca c’è la chiusura del collo micrometrica con bottone, che permette una regolazione precisa e pratica anche con i guanti, e la doppia regolazione del volume sul braccio che consente di adattare al meglio la vestibilità alle braccia del motociclista. 

Colori, disponibilità e prezzo

La giacca T.ur Elba EVO ha design che si fa notare, con linee pulite e taglio asciutto, valorizzate dalle tre colorazioni disponibili – Ice-Blue, Ice-Black e Black-Anthra – che si abbinano alle livree delle moto e intercettano i gusti di diverse tipologie di motociclista, dal commuter urbano all’appassionato di adventouring. Elba EVO, disponibile nelle taglie dalla S alla 3XL per uomo e dalla XS alla 2XL per donna, può essere acquistata presso i rivenditori o l’e-commerce di T.ur al prezzo di 179,99 euro

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Foto: Tur Elba EVO

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