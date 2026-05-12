Vespa: l’icona diventa elettrica con il kit retrofit targato Newtron

La Vespa con motorizzazione 100% elettrica. È il nuovo progetto targato Newtron, con il lancio di un kit omologato retrofit per convertire il proprio modello a zero emissioni, con un percorso di omologazione definito. Non c’è nessun cambiamento nell’estetica dell’iconico modello, che viene modificato con il kit comprendente powertrain elettrico, batteria e sistema di gestione, in un’architettura completamente compatibile con le piattaforme Vespa.

“Con Vespa Newtron vogliamo dimostrare che la transizione elettrica può passare anche dal riuso intelligente – sostiene Nicola Venuto, Founder e CEO di Newtron – Non si tratta solo di tecnologia, ma di cultura industriale: preservare ciò che esiste, migliorandolo”. Il kit è disponibile su dedicati modelli dal 2003 ad oggi ed ha un prezzo a partire da 3.950 euro (tutto compreso), con una garanzia di 24 mesi ed una garanzia di 5 anni o 100.000 chilometri sulle batterie.

Come funziona

Dal punto di vista tecnico, il kit è strutturato come un’architettura modulare. Il motore elettrico sostituisce integralmente il propulsore endotermico per offrire coppia immediata fin da zero giri, migliorando l’accelerazione rispetto alla configurazione originale. L’erogazione della potenza è gestita dal sistema elettronico composto da inverter e centralina (ECU), che convertono la corrente continua delle batterie in corrente alternata per il motore e regolano parametri fondamentali come coppia, potenza e risposta dell’acceleratore, per evitare reazioni troppo brusche.

La conversione prevede la rimozione completa di tutti i componenti legati al motore termico – serbatoio carburante, scarico, trasmissione associata – sostituiti da cablaggi di potenza e segnale specificamente progettati. Questi cablaggi non sono semplici collegamenti elettrici: includono sistemi di protezione, isolamento e gestione delle correnti, fondamentali per garantire sicurezza e affidabilità. Il montaggio sfrutta gli alloggiamenti originali del veicolo, riducendo la necessità di modifiche strutturali e mantenendo l’integrità del telaio, oltre che i vani porta casco.

In primo piano c’è la sicurezza, con il sistema che integra diverse funzioni: protezioni elettriche contro sovraccarichi e cortocircuiti, gestione attiva della batteria tramite BMS (Battery Management System), e logiche di controllo che intervengono in caso di anomalie. La presenza di diagnostica, anche tramite interfaccia OBD dove prevista, consente il monitoraggio continuo dello stato del sistema, un elemento tipico dei veicoli moderni. Nel rispetto della norma italiana.

Motore e batterie

La batteria agli ioni di litio è da 48 Volt e 100 Ah, per un’autonomia reale annunciata di circa 120 chilometri. La durabilità fino a 5.000 cicli di ricarica significa, in termini pratici, diversi anni di utilizzo quotidiano (stimati fino a circa otto anni con ricariche giornaliere), mentre il tempo di ricarica di quattro ore colloca il sistema in una fascia d’uso tipicamente urbana. Il motore è previsto in due configurazioni (11 e 14 kW), per equipararsi agli scooter 125 e 300 cc, con una velocità massima autolimitata tra 90 a 110 km/h, con un aumento di peso di circa il 5%.

I modelli

Il retrofit Vespa è disponibile diversi modelli dell’iconica due ruote italiana. Si parte dalla Granturismo 125L del 2003, passando per versioni di grande successo come GTS 250 i.e., GTS 300 e le declinazioni speciali come GTV, LXV e Sei Giorni. Per arrivare a modelli più recenti, come la GTS e la GTS 310. Per avere un veicolo con le stesse caratteristiche estetiche dell’originale, ma aggiornato nei contenuti tecnologici e nelle prestazioni ambientali.

Prezzi

Il kit di conversione retrofit Vespa by Newtron ha un prezzo a partire da 3.950 euro tutto compreso con garanzia di 24 mesi (12 mesi per i soggetti giuridici). Le batterie sono garantite per 5 anni o 100.000 km con carica garantita oltre l’80% (DOD). L’installazione può avvenire in circa quattro ore in uno degli oltre 70 Newtron Point, presenti in tutta Italia. Presto ci saranno anche altri modelli di grande successo che potranno essere convertiti, come la Honda SH o il Piaggio Liberty.

La normativa italiana

Newtron opera nel contesto regolatorio del decreto ministeriale del 1° dicembre 2015, n. 219, che ha introdotto in Italia il sistema di riqualificazione elettrica per veicoli M e N1. In sostanza, il decreto ha definito le procedure di approvazione nazionale e di installazione dei sistemi di conversione, offrendo una cornice ufficiale al retrofit elettrico automotive. Il decreto n. 141 del 26 luglio 2022 ha poi esteso il sistema di riqualificazione elettrica ai veicoli delle categorie internazionali L, M e N1, che ha permesso di riqualificare i veicoli a due ruote.

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