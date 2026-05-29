Honda CRF 2027: si aggiorna la gamma da cross ed enduro

La gamma Honda CRF si rinnova, con l’arrivo del Model Year 2027. L’apprezzata serie di modelli da cross ed enduro propone importanti aggiornamenti al telaio, al motore ed alle sospensioni, in particolare per la CRF450R. Ma non mancano anche novità per le altre moto, con il modello di punta CRF450 HRC-WE rinominato. Tutti i modelli sono stati sviluppati seguendo il concetto di “Kiwami“, alla ricerca dell’eccellenza in termini di leggerezza e prestazioni elevate.

La nuova Honda CRF450R

Entriamo nel dettaglio, partendo dalle novità più importanti, quelle sulla CRF450R. Non solo qualche aggiornamento, ma una moto quasi completamente nuova, rispetto alla versione uscente, con in primo piano un aumento della potenza ed una diminuzione del peso, per agilità e prestazioni superiori, anche grazie ad un telaio riprogettato ed alle sospensioni riviste. Questo modello adotta un motore completamente nuovo e più potente, con un aumento del 10% della potenza e del 4% della coppia, per una moto che accelera più rapidamente ed è sensibilmente più agile.

L’unità riprogettata e più compatta presenta un alesaggio maggiore, un pistone con cielo rivisto e un albero motore completamente nuovo che consente una corsa più corta e un rapporto di compressione più elevato. Valvole di aspirazione in titanio di dimensioni maggiori sono abbinate a nuove valvole di scarico, anch’esse in titanio, mentre la distribuzione Unicam rivisitata migliora l’efficienza del flusso dei gas, consentendo una potenza più consistente e sfruttabile.

La trazione in uscita di curva, invece, è migliorata grazie a una trasmissione più compatta con rapporti rivisti, che aumenta la spinta alla ruota posteriore su un arco di velocità più ampio, permettendo al pilota di applicare la potenza prima e con maggiore sicurezza. La frizione introduce, per la prima volta a livello mondiale, un sistema Back Torque Limiter (BTL) attivato da uno smorzatore in gomma, capace di offrire un controllo del pattinamento in scalata più raffinato, mentre un motorino di avviamento ridisegnato riduce peso e ingombri.

Non mancano le novità anche per quanto riguarda il pacchetto elettronico. L’HRC Launch Control e l’HSTC (Honda Selectable Torque Control) sono stati aggiornati con impostazioni derivate direttamente dalle moto ufficiali, offrendo una risposta più precisa e adattabile a condizioni variabili. L’EMSB (Engine Mode Select Button) fornisce al pilota il controllo immediato del carattere del motore, modulandone l’erogazione in base alle preferenze personali ed al tracciato.

Per dare una maggiore maneggevolezza, è stato rinnovato il telaio. Le nuove sezioni, i materiali ottimizzati e i processi produttivi aggiornati hanno incrementato la rigidità complessiva senza aumentare il peso rispetto al model year 2026. Questo nuovo telaio lavora in sinergia con un nuovo forcellone in alluminio, più leggero e ottimizzato nella forma non solo per le prestazioni, ma anche per migliorare l’accessibilità alle operazioni di manutenzione del filtro aria. Infine, sono presenti convogliatori e fianchetti ridisegnati per favorire uno spostamento più naturale delle ginocchia.

La versione limitata HRC-WE

Questa moto propone, al vertice di gamma, l’edizione limitata HRC-WE. Questa versione aggiunge le parti speciali ‘Works Edition’, derivate dal reparto corse. In particolare, troviamo condotti di aspirazione e scarico rifiniti manualmente, insieme ad un nuovo scarico Yoshimura e filtro Twinair. Non mancano anche sospensioni esclusive e dettagli estetici dedicati, per rendere questa moto ancor più distintiva e performante, in condizioni principalmente da gara.

Le altre novità

Come dicevamo, la CRF450R è praticamente una nuova moto, ma anche gli altri modelli della gamma hanno ricevuto alcuni aggiornamenti, seppur ridotti. La sorella minore CRF250R adotta ora le stesse grafiche della 450, mentre la CRF250RWE viene rinominata CRF250R HRC WE.

Tutti i modelli CRF 2027 utilizzano la colorazione ‘Extreme Red’ come base e la arricchiscono tramite grafiche completamente nuove ispirate alle moto ufficiali di HRC che gareggiano nel Mondiale, caratterizzate da un maggiore utilizzo del blu e dal big logo Honda sui fianchi, in modo da garantire coerenza visiva in tutte le attività racing Honda, su strada e off-road. Sono ancora da annunciare i prezzi del MY 2027 della gamma del marchio giapponese.