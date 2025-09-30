Verge: arriva la nuova piattaforma Next per scooter e ciclomotori elettrici

Verge Motorcycles ha annunciato l’arrivo della nuova piattaforma tecnologica Verge Next: una divisione B2B il cui obiettivo è promuovere l’elettrificazione dei trasporti e aiutare i produttori di veicoli a due ruote a creare prodotti migliori e più innovativi. Il primo scooter basato su questa nuova piattaforma verrà presentato ad EICMA 2025, dal 4 al 9 novembre prossimi.

“La piattaforma tecnologica Verge Next è la risposta alle esigenze degli operatori del settore, ma rappresenta anche un’importante opportunità per una mobilità a basse emissioni – sono le parole di Tuomo Lehtimäki – CEO di Verge Motorcycles e responsabile della divisione Verge Next – Abbiamo lanciato la divisione Verge Next la scorsa primavera e abbiamo già ricevuto decine di contatti da aziende interessate ad adottare i dispositivi e la tecnologia che abbiamo sviluppato”.

Come funziona

Questa nuova piattaforma tecnologica mette in primo piano l’innovativo motore a ciambella, integrato nello pneumatico. I motori da 12 pollici sono disponibili in diverse classi di potenza, da 2 a 15 kW, a seconda del tipo di veicolo. La coppia massima del motore da 12 pollici con struttura a ciambella varia da 80 a 350 Nm a seconda della potenza.

Oltre al motore, l’hardware della piattaforma comprende un modulo batteria sviluppato da Verge adatto ai veicoli più piccoli, un software che gestisce l’intero sistema e display versatili e intuitivi. I componenti, comunque, possono essere utilizzati da soli: ad esempio, è possibile integrare il motore a ciambella in uno scooter costruito con i meccanismi tradizionali.

Debutto ad EICMA

Come dicevamo, il primo scooter realizzato sulla piattaforma tecnologica Verge Next sarà presentato il prossimo novembre, ad EICMA 2025, nel classico appuntamento milanese.