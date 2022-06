Vent presente all’8ª edizione di BikeUP

Le e-bike Vent sono protagoniste al BikeUP programmato a Bergamo, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto nel centro della città. In evidenza interessanti novità.

A Bergamo le novità Frontier e Grigna

Nel segmento delle biciclette Gravel, Vent espone un nuovo mezzo destinato a proporre una risposta trasversale ai vari appassionati. Frontier, che richiama appunto sul termine frontiera, è il nome legato a una nuova e-bike pensata per affrontare diversi tipi di strade, spaziando dall’asfalto alle strade bianche e sterrate. La nuova Vent Frontier è dotata di un sistema TST nel tubo orizzontale, una soluzione brevettata che prevede un nuovo concetto di ammortizzazione ideato per sostenere divertimento, precisione di guida e comfort. In base alle indicazioni, favorisce un assorbimento delle asperità in fuoristrada, ampliando l’uso del mezzo ed è la sola bici al mondo con doppia ammortizzazione frontale e posteriore. Tenendo presente la sinergia con FSA, a questa bicicletta è abbinato il nuovo sistema HM 1.0 al mozzo posteriore da 250 W con batteria integrata nel tubo obliquo da 250 Wh. Si segnala anche un opzionale range extender “a borraccia” per allungare le escursioni, così come si evidenzia un comando remoto che si integra nel tubo orizzontale per cinque impostazioni di assistenza, variando da una modalità “eco” in verde a una “boost” in rosso.

Altra interessante anteprima è la bicicletta Vent da SuperEnduro denominata Grigna, un nome che rimanda a una della montagne più note nel lecchese. Si tratta di una e-bike con un distintivo telaio in alluminio “scavato” per lavorazione meccanica a CNC e sospensioni a corsa lunga. Lo schema sospensivo consente di sfruttare le doti del telaio risultano funzionale nell’enduro, nel park, nel trail a lunga distanza, con 180 mm di escursione anteriore e retrostante. É supportata da un motore e una batteria di lunga durata, come indicato.

Non manca anche una proposta per i piccoli appassionati, Vent lancia sul mercato anche la sua push bike o balance bike Mini Baja, per bambini e bambine da 2 a 4 anni.

Tra le proposte Vent figurano anche le LDV500 e LDV500RR. La bicicletta a pedalata assistita Vent LDV500 è studiata per un pubblico appassionati di Smart Mobility in città e in fuoristrada. L’aspetto appare ricercato e presenta caratteristiche tecnologiche funzionali sui tratti cittadini con pavé o rotaie del tram cittadini, cosi come in fuoristrada. Un modello disponibile anche in versione Urban.

Passando alla Vent LDV500RR, questa è pensata per un platea sportiva e per un utilizzo più estremo. Un modello con particolari decisi e contenuti tecnici innovativi, se si pensa alle prestazioni e all’innovazione. È dotata di un telaio monoscocca a doppia culla e un carro Full Carbon, assieme a soluzioni brevettate.

Foto: Vent