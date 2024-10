Velocifero Mobster: il nuovo scooter pensato per i giovani, debutterà ad EICMA 2024

La gamma Velocifero si amplia con l’arrivo di Mobster, un nuovo scooter sportivo all’insegna della versatilità e pensato per attrare i più giovani, grazie alla combinazione tra prestazioni, comfort e design dinamico.

Mobster, che farà il suo debutto ad EICMA 2024 (7-10 novembre), viene proposto in tre versioni: da 125 cc per gli spostamenti in città, da 180 cc (variante finora inedita) per affrontare anche tragitti extraurbani e in versione elettrica per chi vuole muoversi in modo sostenibile. Il Velocifero Mobster, che verrà commercializzato in tutto il mondo, sarà disponibile in quattro colori: giallo, rosso, bianco e grigio.

Mobster 125 e 180

I Mobster 125 cc e 180 cc, che hanno un peso di 122 kg, condividono il motore monocilindrico a 4 tempi che offre una potenza di 8,9 kW e un coppia di 11,7 Nm sulla versione da 125 cc, e di 13,2 kW e 15,7 Nm su quella da 180 cc. Entrambi le varianti del nuovo scooter di Velocifero dispongono di dashboard con schermo TFT da 5 pollici, oltre che di telaio in acciaio ad alta resistenza, sospensione anteriore con forcella idraulica telescopica, sospensione posteriore con doppio ammortizzatore idraulico, sistema frenante ABS e pneumatici da 12 pollici.

Mobster elettrico

Il Mobster elettrico è alimentato da un motore da 4.000 W nominali, con una coppia di 232 Nm ed è capace di toccare una velocità massima di 110 km/h. Dotato di batteria da 72 V con capacità da 2.880 Wh offre un’autonomia di 100 chilometri a una velocità di 40 km/h. La ricarica completa può essere effettuata in 5-6 ore da una presa 100-240 V.

Lo scooter, che con la batteria inclusa ha un peso di 117 kg, alla sospensione anteriore con forcella idraulica telescopica affianca quella posteriore con mono ammortizzatore idraulico con sistema a cantilever progressivo.

Mobster elettrico è dotato di schermo TFT da 5 pollici, illuminazione a LED all’anteriore e al posteriore, pneumatici da 12 pollici e impianto frenante idraulico a disco sia all’anteriore che al posteriore, con sistema CBS.