Tucano Urbano lancia il casco Inter: El’Jettin in edizione speciale per i tifosi nerazzurri [FOTO]

Tucano Urbano rende omaggio alla tifoseria interista che si muove su due ruote presentando i due nuovi caschi El’Jettin Inter, realizzati in collaborazione con FC Internazionale Milano. Ideati per celebrare la passione nerazzurra, Tucano Urbano ha scelto El’Jettin, il bestseller della sua gamma di caschi demi-jet, per attuare la brandizzazione interista.

“Questa collaborazione – spiega Florian Martin, direttore Marketing del gruppo Mandelli, proprietario di brand milanese dal 2021 – nasce da due presupposti: il primo è che lo scooter rimane sicuramente la scelta più smart per raggiungere lo stadio; il secondo è che portare i colori della propria squadra del cuore è di per sé una dichiarazione di orgoglio e di appartenenza. Così, abbiamo dato vita a un’edizione speciale del nostro demi-jet più amato anche nei colori nerazzurri. Come non onorare il derby della Madonnina?!”. Poco tempo fa infatti Tucano Urbano aveva lanciato il suo casco rossonero personalizzato per i tifosi del Milan.

Due colorazioni

Il casco Tucano Urbano El’Jettin Inter viene proposto in due varianti grafiche (entrambe nelle taglia da XS a 2XL): Nerazzurro Matt Black, con una banda azzurra che gira intorno alla calotta nera opaca, e Interista Glossy White, con una fascia centrale nerazzurra che attraversa la calotta bianco perla. In entrambe le versioni, c’è il logo dell’Inter al centro sul fronte del casco, mentre il lettering “INTER” trova posto sul lato destro e l’anno di nascita del club nerazzurro sul lato sinistro.

Disponibilità e prezzo

Il casco El’Jettin Inter, oltre che sugli store online ufficiali dell’Inter e di Tucano Urbano, è già disponibile, al prezzo di 99 €, negli Inter Store Galleria Passarella, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nel Tucano Urbano Store di via Albricci, a Milano.