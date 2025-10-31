Tromox M05: a EICMA 2025 la moto elettrica hi-tech che costa meno di 3.000 € [FOTO]

A EICMA 2025 ci sarà anche Tromox, nuovo marchio cinese che produce motociclette elettriche, per presentare in anteprima il suo nuovo modello M05. Si tratta di una Café Racer elettrica che punta su accessibilità e tecnologia intelligente avanzata per offrire una soluzione di mobilità smart e sostenibile sui mercati internazionali, cercando di attrarre una nuova generazione di motociclisti che cercano stile e innovazione, ad un prezzo competitivo che sarà inferiore ai 3.000 €.

Le caratteristiche

La Tromox M05 è dotata di motore elettrico E-Max ad alte prestazioni che raggiunge un’efficienza energetica del 92% garantendo accelerazione immediata e potenza costante. Ad alimentare il motore c’è una batteria a celle LMFP con Cube 2.0 Smart BMS, che offre 25 livelli di protezione, per 80 km d’autonomia massima dichiarata. Sul fronte della sicurezza, la moto è dotata di ABS, controllo di trazione elettronico e sistema di rilevamento dell’angolo cieco a onde millimetrici. Sulla M05 troviamo anche un connettività avanzata con la presenza di 4G, GPS, Beidou e aggiornamenti software over-the-air che consentono di mantenere la moto costantemente aggiornata.

Nuovo stabilimento per una capacità produttiva annuale di oltre 100.000 pezzi

La Tromox MX05 beneficerà dell’incremento della capacità produttiva della start-up cinese che, grazie a un nuovo stabilimento, riuscirà a produrre oltre 100.000 unità all’anno garantendo efficienza nelle consegne. Presentando la nuova moto ad emissioni zero, il marchio asiatico ha sottolineato: “In Tromox costruiamo più che motociclette elettriche, costruiamo partnership per il futuro. La M05 non è solo un prodotto, ma un’opportunità di business progettata per crescere nella nuova era della mobilità intelligente.”