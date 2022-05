Trofeo Enduro KTM 2022: un confronto intenso nella terza tappa di Rivanazzano Terme

Impegnati 267 iscritti, tra cui una cinquantina di wild card, nella terza tappa del Trofeo Enduro KTM 2022 a Rivanazzano Terme (PV). Diversi appassionati in un territorio già protagonista nell’organizzazione della Sei Giorni 2021.

I risultati

Tra i nomi protagonisti nell’occasioni il crossista pugliese Matteo Del Coco del team Brunetti, che ha conquistato tutte le speciali. In evidenza anche i siciliani del team Hobby Motors di Ragusa, secondo nella classifica a squadre alle spalle di Corti Motorsport di Albavilla.

I vincitori per classe nell’occasione sono stati:

Elia Rigo (Top Class)

Lorenzo Lago (125)

Giuseppe Arangio Febbo (250 2T)

Denny Muttoni (300)

Matteo Del Coco (250 4T)

Luca Milani (450)

Massimo Bergamaschi (Veteran 2T)

Fabio Benetti (Veteran 4T)

Martina Riboni (Femminile)

Franco Dal Bello (Iron)

Giancarlo Lenzotti (Super Iron)

Angelo Boccaccini (Revival)

Marcello Famiglietti (Freeride)

Marco Iob (Bicilindriche)

Alessandro Degano (Vintage)

Ruggero Vagni (Ospiti)

Tra i concessionari, come accennato, il successo è stato conquistato da Corti Motorsport davanti a Hobby Motor Ragusa. Tra le squadre di club si è imposto il Broncino (CO), mentre il Challenge in memoria di Nanni Tamiatto se lo è aggiudicato il dealer veneto di KTM Franco Dal Bello.

La gara è stata sviluppata attorno al Parco Brugnatelli nel centro di Rivanazzano Terme, lì sono stati allestiti il parco chiuso e il village con l’assistenza WP Suspension e Metzeler. Presenti nel percorso diversi tratti già visti nell’edizione 2021 dell’ISDE, sfortunatamente condizionati dalle recenti restrizioni collegate alla peste suina. Il M.C. Valle Staffora ha comunque risposto con creatività e la revisione del giro è stata compensata con 11 prove speciali, di cui due nel pomeriggio di sabato 28 maggio e 9 previste domenica 29 maggio, tre per ognuno dei tre giri in programma. Un compromesso che ha permesso la convalida della prova e l’assegnazione di tutti i punti in palio.

La gara è stata ulteriormente vivacizzata dal meteo. Gli eventi climatici nella notte di sabato hanno fatto rivedere ulteriormente i piani degli organizzatori e, per le fettucce divelte nelle prove speciali, la partenza domenicale è stata posticipata di un’ora alle 10:00. L’innalzamento del torrente Staffora, poi, ha reso impossibile il suo attraversamento nei punti predisposti per il guado.

Con il supporto del track inspector Giovanni Sala, il percorso è stato ancora modificato, mantenendo valide e percorribili le tre prove speciali per giro: il Mulino, l’Hangar e la “Maginot”. Questa tracciata nell’area sostenuta da KTM e divenuta un riferimento per l’Enduro. La gara si è svolta regolarmente nei tempi imposti, nonostante la diversa impostazione, come segnalato.

Un nuovo confronto della stagione è previsto per il 17 luglio a Villagrande di Montecopiolo, in provincia di Rimini, prima della sosta estiva.

Foto: KTM