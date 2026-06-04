Suzuki GSX-8R Cup, dopo Misano si accendono i motori per il round di Imola

La Suzuki GSX-8R Cup si prepara a tornare in pista domenica 7 giugno sul tracciato dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola per il secondo appuntamento stagionale, dopo la gara inaugurale di Misano.

Tutti all’inseguimento di Samuele Marino

Al round di Imola, pista tra le più impegnative del calendario con le sue curve iconiche, i continui cambi di direzione e i forti dislivelli, a presentarsi da leader della classifica è Samuele Marino, protagonista assoluto a Misano dove ha conquistato sia la pole position che la vittoria in gara. Alle sue spalle c’è Fabio Starnone, autore di un ottima prestazione nonostante il long lap penalty scontato in gara, mentre a completare il podio di Misano è stato Mattia Lacasella, che ha chiuso la gara al terzo posto dopo una spettacolare rimonta nel gruppo inseguitore.

Alle spalle dei primi tre, Alessio Salaroli, Harald Lantschner, Roberto Jason Sarchi e Sebastiano Zerbo hanno dimostrato a Misano di possedere il passo per inserirsi nella battaglia per le posizioni di vertice, mentre grande attenzione a Imola sarà rivolta anche a Mattia Giachino, autore del giro veloce in gara e di una straordinaria rimonta dopo la partenza dal fondo dello schieramento.

Lotta agguerrita per il premio finale

Dopo l’avvincente gara inaugurale, il secondo round della Suzuki GSX-8R Cup promette altrettante emozioni e colpi di scena, con l’obiettivo per tutti di conquistare punti preziosi in vista delle lunga stagione che porterà i protagonisti del monomarca anche al Mugello (28 giugno), alla Misano Racing Night (26 luglio) e a Vallelunga (11 ottobre) per il gran finale. A rendere la competizione ancora più accesa c’è un montepremi di assoluto rilievo, con il vincitore che avrà l’opportunità di andare negli Stati Uniti e correre una gara di MotoAmerica Twins Cup 2027 sul leggendario tracciato di Daytona, tempio mondiale del motociclismo.