BMW F 450 GS: tutti gli accessori Wunderlich per la nuova adventure tedesca

La BMW F 450 GS è la piccola della gamma nata con l’intento di rendere accessibile l’avventura firmata GS del marchio dell’Elica a una nuova generazione di motociclisti. Forte dei suoi 48 CV abbinati a un peso contenuto e a una comparto ciclistico ed elettronico autentico, questa moto guarda tanto ai possessori di patente A2 quanto a chi cerca un’alternativa più agile e “basica” alle grandi enduro da viaggio. Ed è proprio alla BMW F 450 GS che Wunderlich, noto marchio di accessori moto, ha riservato particolare attenzione proponendo tutta una serie di prodotti in grado di trasformare la piccola GS in una moto ancora più completa e personalizzata.

Ergonomia al primo posto

La proposta di Wunderlich dedicata alla BMW F 450 GS si apre con il rialzo manubrio ERGO PRO da 40 mm, accessorio che consente di portare il manubrio della moto più in alto, favorendo una posizione più eretta e rilassata, con benefici concreti su schiena, braccia e polsi. Un accessorio che si rivela particolarmente utile nella guida in piedi su sterrato e nei percorsi fuoristrada.

Un sistema di protezione completo

Wunderlich propone poi quattro elementi di protezione della BMW F 450 GS pensati per lavorare in sinergia tra loro. Il paramotore dal profilo compatto protegge il motore senza penalizzare l’altezza da terra. La protezione serbatoio aggiunge una copertura robusta per serbatoio, carenatura e radiatore. La protezione motore si occupa invece di prevenire danni su carter, coppa dell’olio, collettori e sonde lambda, con piastre deflettrici che riducono anche lo stress termico. A completare il sistema, c’è l’ampliamento della base del cavalletto laterale, fresato con precisione, che elimina il rischio che la moto affondi su terreni cedevoli o asfalto caldo, che prevede anche l’aggiunta di una dentatura esterna consentendo così un pratica apertura con il tallone dello stivale.

Bagaglio intelligente

Sul fronte dei bagagli da moto, Wunderlich presenta la borsa serbatoio CLICK BAG 6, abbinata all’anello serbatoio specifico per la F 450 GS, che offre fino a 8 litri di capacità con un sistema di aggancio e sgancio ad un solo clic. Grazie a struttura stabile e sacca interna impermeabile questa borda è in grado di garantire affidabilità in ogni contesto di viaggio su strada e fuoristrada. Altro accessorio è il portapacchi per sella passeggero, realizzato in alluminio, che consente invece di posizionare il carico vicino al baricentro, migliorando maneggevolezza e stabilità della moto a pieno carico. Il portapacchi si monta rapidamente e si blocca con la serratura originale della sella.

Navigazione e connettività

Wunderlich pensa anche all’integrazione di smartphone e navigatori nel cockpit della BMW F 450 GS con il supporto per manubrio che accoglie i sistemi Peak Design, SP-Connect e l’adattatore Multiclamp in posizione ergonomica, riducendo l’affaticamento e migliorando la sicurezza stradale. Per i possessori diversi modelli di navigatori Garmin è disponibile l’adattatore Plug & Ride, che integra il navigatore nella predisposizione Navigator originale BMW con alimentazione e controllo tramite Multi-Controller, senza cablaggi aggiuntivi. A completare la proposta c’è il sistema di bloccaggio dedicato che protegge il navigatore, compreso il relativo adattatore, quando la moto è parcheggiata, sfruttando la chiusura BMW esistente.