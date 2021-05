Trofeo Enduro Husqvarna 2021: stagione al giro di boa con il terzo appuntamento [FOTO]

Il 16 maggio a Priero (CN) è andata in scena la terza tappa del Trofeo Enduro Husqvarna. Una sfida resa impegnativa anche dai percorsi ancora umidi per la pioggia caduta copiosamente tra giovedì e venerdì. Tratti fangosi presenti lungo prati e sottobosco.

L’impegno a Priero

Tutto si è svolto regolarmente con il lavoro degli organizzatori del Moto Club Ceva e nell’occasione sono giunti 189 piloti, confermando l’attaccamento a questo Trofeo, come nelle precedenti tappe.

Diverse le opportunità legate al paddock per piloti e accompagnatori, spaziando dalla prova delle e-bike Husqvarna allestita da Bikes&Wheels ai consigli per il set-up delle moto. Date le condizioni è stata funzionale la messa a punto di sospensioni e pneumatici.

Previsti tre giri da una quarantina di km, nel corso dei quali affrontare ad ogni tornata un Cross Test di 3 km in contropendenza e un Enduro Test di 4 km nel sottobosco, tutti cronometrati con due controlli orari. Presente come Track inspector Arnaldo Nicoli.

Nelle diverse classi sono stati protagonisti: Davide Nicoli in 125; Filippo Alutto in 250 2T; Francesco Cailotto in 300 2T; Edoardo Alutto in 250 4T; Omar Chiatti in 450 4T; quindi Andrea Castellana in Top Class. Nella Veteran nuovo successo per Flavio Petrogalli, invece nelle classi su due tornate si sono imposti Elio Cambria nella Iron e Massimo Prazzoli nella Super Iron. Elio Cambria è stato ancora imprendibile nel challenge Motorex dedicato a Nanni Tamiatto, al suo terzo sigillo in altrettante gare.

Nutrito il Challenge Michelin con piloti delle classi AH, BH, CH, DH ed EH, conquistato nell’occasione da Omar Chiatti. Tra le formazioni di concessionaria il successo è stato firmato da Bike & Co, nuovamente in testa alla graduatoria davanti a Osellini Moto.

Il prossimo appuntamento del Trofeo è previsto a Rufina, in Toscana, il 6 giugno.

Foto: Husqvarna Motorcycles