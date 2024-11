Triumph Speed Twin 900 2025: l’aggiornamento ad EICMA 2024 [FOTO LIVE]

Presentata meno di un mese fa, la nuova Triumph Speed Twin 900 ha fatto il suo debutto pubblico ad EICMA 2024, aperto fino a domenica 10 ottobre a Milano Rho Fiera. Uno dei modelli più amati della famiglia Bonneville si evolve dal punto di vista stilistico, con alcune novità nella ciclistica.

Le caratteristiche

Partendo dalla parte estetica, la nuova Speed Twin 900 propone linee più scolpite ed un nuovo serbatoio, per rendere la moto più ergonomica. Cambia anche la firma luminosa del gruppo ottico anteriore, con luci full LED, così come sono distintivi anche i dettagli del motore Bonneville da 900 cc: alette di raffreddamento lavorate a macchina sulla testa del cilindro, nuovi collettori di scarico in acciaio inox in nero e terminali lucidati. Nuova anche la seduta, con una distanza da terra di 780 mm.

Tante novità sono arrivate anche sul telaio della moto, con una forcella anteriore rovesciata Marzocchi abbinata a sospensioni posteriori, sempre Marzocchi, piggy-back con regolazione del precarico. Entrambe sono montate su un nuovo forcellone in alluminio più rigido e leggero, con l’escursione leggermente ridotta al posteriore (da 120mm a 110 mm) a vantaggio del controllo.

Il motore

Non cambia, invece, il motore bicilindrico Bonneville da 900 cc, con una potenza di 65 CV ed una coppia massima di 80 Nm, omologato Euro 5+. La moto offre due modalità di guida, Road e Rain, che contribuiscono a personalizzare l’erogazione della coppia. Di serie troviamo sia l’ABS ottimizzato in curve che il controllo di trazione, mentre il cruise control è disponibile a richiesta.

Prezzi

La nuova Speed Twin 900 è disponibili in tre colori distintivi: Pure White, con dettagli blu e arancio sul serbatoio, Phantom Black, con accenti in grigio e oro, o Aluminium Silver con il logo Triumph incorniciato in color rosso. Il prezzo della rinnovata moto è pari a 9.795 euro (f.c.).