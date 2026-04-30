Suzuki Bike Day 2026: appuntamento a Misano il 20 giugno

Il Suzuki Bike Day è pronto a tornare, con l’edizione 2026. Si tratta del sesto anno in cui viene disputata questa manifestazione, programmata in questa occasione per sabato 20 giugno sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Resta sempre un evento non competitivo ed aperto a tutti, con qualsiasi tipo di bicicletta e qualsiasi ritmo, solo con la voglia di condividere la passione per le due ruote, il divertimento ed il rispetto per l’ambiente.

Un percorso di 62 chilometri

Il tracciato del 2026 avrà una lunghezza di circa 62 chilometri, attraversando l’entroterra romagnolo, tra colline, scorci panoramici e borghi ricchi di storia. La partenza e l’arrivo saranno entrambe all’interno del circuito di Misano, che sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la mattinata. Così tutti potranno vivere l’emozione di pedalare sull’asfalto del Motomondiale, anche per chi volesse pedalare solo in circuito. Il dislivello del percorso è di 900 metri.

Al fianco dei partecipanti, ci saranno numerose stelle dello sport, che parteciperanno anche loro al Bike Day 2026. L’ambassador dell’evento è Davide Cassani, ex ciclista e ct della Nazionale, ci saranno anche il campione del mondo under 23 Filippo Baroncini e l’azzurra Elisa Longo Borghini, ma anche protagonisti di altri sport. Come la due volte campionessa olimpica di pattinaggio Francesca Lollobrigida, oppure la coppia azzurra della danza Marco Fabbri e Charlene Guignard, così come gli atleti della Nazionale di curling Giuliana Turra, Paolo Loriatti e Loretta Bertò.

La maglia ufficiale

Come di consuetudine, ci sarà anche una speciale maglia tecnica ufficiale, realizzata da Alé Cycling. Quest’anno si ispira al concetto giapponese di Kintsugi, antica arte del XV secolo che consiste nel riparare le ceramiche rotte impreziosendo le fratture con polvere d’oro. Il Kintsugi rappresenta anche un invito a dare nuova vita a ciò che è danneggiato, evitando sprechi inutili e promuovendo un approccio più consapevole alle risorse del nostro pianeta. Un principio che si riflette pienamente nella filosofia costruttiva Suzuki: veicoli compatti, leggeri ed efficienti, progettati per ridurre il consumo di materie prime ed energia, nel rispetto dell’ambiente.

Il design è impreziosito da dettagli distintivi, come il kanji “rin” sulla schiena, simbolo della comunità legata al mondo della bicicletta, e dalle coordinate geografiche di Misano e Hamamatsu, a sottolineare il legame tra il luogo dell’evento e le radici giapponesi del marchio. La maglia sarà consegnata direttamente al circuito di Misano, a chi avrà sottoscritto la quota premium, con la possibilità di scegliere la taglia fino al 15 maggio, poi ad esaurimento scorte.

Le iscrizioni, i prezzi e la finalità

Come dicevamo, il Suzuki Bike Day 2026 è aperto a tutti gli appassionati di bicicletta. È possibile partecipare con qualsiasi tipo di bici, scegliendo il proprio ritmo e godendosi una giornata all’insegna dello sport e della passione. Non serve essere tesserati per qualche squadra o gruppo ciclistico, anche se per i non tesserati ci sarà un aumento di quota di 2 euro, per l’attivazione della polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi.

È possibile iscriversi online fino al 17 giugno, tramite una procedura sul sito ufficiale di Suzuki, o in alternativa il giorno precedente all’evento (il 19 giugno) direttamente al circuito dalle ore 17 alle 19. La quota di iscrizione è di 10 euro fino al 30 aprile, 15 euro fino al 31 maggio e 20 euro fino al 19 giugno. Chi vuole la maglia tecnica, dovrà aggiungere 20 euro alla quota.

La quota di partecipazione include il pacco gara, il frontalino con nome o nickname, copertura assicurativa, punti ristoro, assistenza sanitaria e assistenza meccanica. Il pacco gara potrà essere ritirato al termine del giro, indicativamente dalle 11:00 in poi, in un box dedicato che sarà indicato sul foglio di istruzioni incluso nel materiale pre gara.

L’intero ricavato delle iscrizioni sarà devoluto alla Fondazione Dynamo Camp ETS, realtà che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi con gravi patologie e alle loro famiglie. Partecipare significa quindi non solo vivere una giornata di sport e divertimento, ma anche sostenere un progetto di grande valore sociale.

Appuntamento a Misano

Il Suzuki Bike Day 2026 si svolgerà sabato 20 giugno, presso il circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, con partenza attorno alle ore 9 e, come dicevamo, tutta la mattinata disponibile per completare il percorso, in base al proprio ritmo.

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