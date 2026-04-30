Test ride Triumph 2026: Triple Days con Tracker 400, Tiger Sport 660 e Trident 660

Con l’arrivo della stagione primaverile Triumph Motorcycles Italia invita a salire in sella alle sue moto lanciando una nuova iniziativa che permetterà agli appassionati della Casa britannica di scoprire da vicino, e testare su strada, tre nuovi modelli della gamma 2026 che tra pochi giorni faranno il loro debutto sul mercato italiano.

Tre giornate di porte aperte per tre nuovi modelli da testare

Le giornate da segnare in rosso sul calendario sono quelle di venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, quando si svolgeranno i primi Triumph Triple Days, ovvero tre esclusive giornate di “porte aperte” nei concessionari della Casa motociclistica inglese che saranno dedicate alla presentazione e alla prova su strada di alcune delle novità della gamma 2026 di Triumph.

I tre modelli protagonisti del week-end dei Triumph Triple Days sono la nuova Tracker 400, la nuova Tiger Sport 660 e la nuova Trident 660, con il terzetto di novità della Casa inglese che saranno a disposizione per i test ride nei concessionari italiani di Triumph aderenti all’iniziativa, potendo scoprire quella più vicina a sé nell’apposita sezione del sito web della costruttore.

Riflettori sulle nuove Tracker 400, Tiger Sport 660 e Trident 660

Forte di un design sportivo ispirato alle suggestioni del flat track, la nuova Triumph Tracker 400 punta sull’evoluzione del motore monocilindrico TF-Series che, grazie anche ad un incremento di potenza che sale a 42 CV a 9.000 giri/min., promette un comportamento ancora più dinamico e coinvolgente. La Tracker 400 si fa apprezzare anche per la posizione in sella dominante e per il carisma che è in grado di esercitare.

C’è poi la nuova Triumph Tiger Sport 660, seconda generazione della crossover mid-size che alza il livello di prestazioni rispetto al modello precedente, grazie al nuovo motore triple da 96 CV a cui si affiancano una ciclistica agile ed evoluta, ed un look più protettivo e maturo. A completare il terzetto è la nuova Triumph Trident 660, la roadster dal designer “timeless” che cresce in performance e presenza su strada senza perdere l’attitudine da moto accessibile ed intuitiva.

Accanto alle tre novità menzionate, i partecipanti ai Triple Days potranno provare su strada anche altri modelli della gamma Triumph, tra cui l’accattivante café racer Thruxton 400, la performante Trident 800, la raffinata Street Triple 765 RX e le moto che compongono la famiglia Modern Classics di nuova generazione del marchio inglese.