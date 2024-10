Nuova Triumph Speed Twin 900: svelato il model year 2025 [FOTO]

Triumph presenta la nuova Speed Twin 900, con il model year 2025 che aggiorna uno dei best seller più amati della famiglia Bonneville. La nuova Triumph Speed Twitn 900 si evolve dal punto di vista stilistico, oltre che della ciclistica e della tecnologia. Il prezzo del Speed Twin 900 MY25 è di 9.795 €.

Design più elegante e contemporaneo

La Speed Twin 900 2025 si presenza con un nuovo serbatoio, più sportivo e scolpito, con pannelli laterali casellati e coperture del corpo farfallato più stilizzate, con linee più decise e dinamiche. I carter motore sono più snelli, il silenziatore scarico più corto e il gruppo ottico più compatto rispetto al modello precedenti. Distintivi anche i dettagli del motore Bonneville da 900 cc: alette di raffreddamento lavorate a macchina sulla testa del cilindro, nuovi collettori di scarico in acciaio inox in nero e terminali lucidati. Tra le novità ci sono anche un nuovo tappo di rifornimento ribaltabile in alluminio e un design semplificato per paratacchi e pedane.

La nuova Speed Twin 900 è disponibile in tre colori: Pure White, con dettagli blu e arancio sul serbatoio, Phantom Black, con accenti in grigio e oro, o Aluminium Silver con il logo Triumph incorniciato in color rosso.

Maggiore agilità di guida

Triumph ha rivisto il telaio della Speed Twin 900 per incrementare agilità e facilità di guida. La forcella anteriore rovesciata Marzocchi è abbinata a sospensioni posteriori, sempre Marzocchi, piggy-back con regolazione del precarico. Entrambe sono montate su un nuovo forcellone in alluminio più rigido e leggero, con l’escursione leggermente ridotta al posteriore (da 120mm a 110 mm) a vantaggio del controllo.

L’evoluzione della Speed Twin 900 prevede l’adozione di pneumatici Michelin Road Classic su ruote abbinate a una nuova pinza radiale progressiva a quattro pistoncini Triumph, montata su un disco anteriore più grande da 320 mm che migliora la frenata.

La moto dispone di una sella con una nuova forma, che si integra con il posteriore più stretto, rivista per incrementare il comfort delle posizione di guida e lo spazio per le gambe. Tra gli accessori disponibili c’è anche una sella più bassa, da 780 mm a 760 mm.

Motore bicilindrico Bonneville

La nuova Triumph Speed Twin 900 conferma la presenza del motore bicilindrico Bonneville da 900 cc con potenza di 65 CV e 80 Nm di coppia massima, per prestazioni fornite con efficienza e prestazioni grazie a un sistema completamente ride-by-wire.

Tecnologia premium

La moto offre due modalità di guida, Road e Rain, che contribuiscono a personalizzare l’erogazione della coppia. Nella dotazione di serie troviamo sia l’ABS ottimizzato in curve che il controllo di trazione, mentre il cruise control è disponibile a richiesta.

Sul fronte della tecnologia la Speed Twin 900 dispone di nuova strumentazione con più funzionalità usufruibili dal display TFF a colori compatibile con manopole riscaldate e connettività Bluetooth per navigazione turn-by-turn e gestire chiamate e musica dal telefono.

La nuova Speed Twin 900 è personalizzabile con oltre 120 accessori Triumph disponibili. Inoltre per i motociclisti con patente A2 è disponibile un kit di depotenziamento.