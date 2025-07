Kawasaki presenta la nuova gamma KX 2026: la potenza da gara si fa in quattro… modelli [FOTO]

Kawasaki svela la gamma KX 2026 per il mercato europeo, presentando i quattro nuovi modelli progettati per andare a caccia di successi nel motocross e nelle competizioni offr-road. Le quattro nuove frecce nell’arco di Kawasaki, tutte con colorazione Lime Green, sono le nuove KX250, KX450 e le relative versioni dedicate al cross country, KX250-X e KX450-X.

Le novità sulla KX250

Dopo una stagione 2025 da protagonista nella classe MX2, con il giovane talento francese Mathis Valin che messo in risalto il potenziale della sua KX250-SR evoluzione diretta del modello stradale KX250, la versione MY 2026 della moto che arriva in concessionaria eredità le soluzioni tecnologiche innovative e lo sviluppo racing, come le mappe motore selezionabili, il Kawasaki Traction Control (KTRC) e l’aspirazione e scarico simmetrici.

Accanto alla KX250 c’è la KX250-X 2026, progettata per affrontare gare cross country ed essere subito pronta ad affrontare qualsiasi tipo di terreno. La moto è dotata di sospensioni con tarature specifiche per l’enduro, ruote da 21 pollici all’anteriore e da 18 pollici al posteriore con pneumatici tassellati, e cavalletto laterale di serie.

La regina della gamma rimane la KX450

La top di gamma rimane la confermata Kawasaki KX450, protagonista nel mondiale MXGP con Romain Febvre, che nel modello 2026 eredità il know-how del team KRT, a partire dal telaio ottimizzato per il bilanciamento della rigidità, che migliora la sensibilità sull’anteriore e la precisione in curva. Dell’avanzata dotazione tecnica della KX450 fanno parte l’impianto frenante Brembo, sospensioni Showa, manopole ODI Lock-on e l’evoluta connettività smartphone che consente ai piloti di intervenire sulla mappatura motore direttamente dal proprio telefono.

Ad affiancare la KX450 c’è la sua variante cross country, la KX450-X che condivide con la sorella minore KX250-X aggiornamenti e dettagli pensati per l’enduro, tra cui le sospensioni Show, le ruote da 21 e da 18 pollici con pneumatici specifici, il coperchio del filtro aria a sgancio rapido e il cavalletto laterale di serie.