Test ride gratuiti con Moto Morini: il calendario dei Riding Days 2026

Moto Morini annuncia le tappe dei Riding Days 2026, il demo tour che permette ad appassionati e interessati alle moto della Casa italiana di testare su asfalto e sterrato l’intera gamma. Sono complessivamente sei gli appuntamenti in calendario, nell’ambito dei più importanti eventi dedicati al mondo delle due ruote e dell’adventouring, per provare i modelli di Moto Morini.

I sei appuntamenti in programma: si parte l’11 aprile da Milano

Il demo tour prenderà il via l’11 aprile al Riding Season Milano, per poi proseguire il 18 e 19 aprile a Bobbio in occasione dell’HAT Adventroufest, uno degli eventi più attesi dell’anno dagli appassionati di avventura e viaggi su due ruote. La terza tappa del Moto Morini Riding Days 2026 sarà l’EICMA Riding Fest, in programma dall’1 al 3 maggio presso l’Autodromo Internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Il quarto appuntamento è in programma dal 15 al 17 maggio al Biker Fest di Lignano Sabbiadoro, storico raduno europeo dedicato alla cultura motociclistica. Il tour di Moto Morini farà poi tappa al Sestriere, il 27 e 28 giugno, per un nuovo appuntamento con l’HAT Adventourfest. A chiudere il calendario dei Riding Days 2026 sarà la tappa di Roma, dal 25 al 27 settembre, con l’Eternal City Motorcycle Show in programma nella nuova location del Gazometro.

In tutte le tappe dei Moto Morini Riding Day 2026 il pubblico potrà salire in sella all’intera gamma di modelli, con la possibilità, negli appuntamenti HAT Adventourfest di Bobbio e Sestriere, di testare anche le qualità off-road di alcuni modelli adventure di Moto Morini su percorsi dedicati allo sterrato.

I modelli disponibili per i test ride

Tra le moto protagoniste dei test ride gratuiti di Moto Morini ci sarà la Alltrhke, la più compatta del marchio, pensata per coniugare mobilità urbana e divertimento in fuoristrada grazie a sospensioni Kayaba, ruota anteriore da 21 pollici e possibilità di guidarla con patente A2. Si potranno poi provare anche la Moto Morini X-Cape 700, adventure di media cilindrata con motore bicilindrico da 693 cc che eroga 70 CV e 68 Nm di coppia, e la X-Cape 1200, maxi enduro pensata per i grandi viaggi e le lunghe percorrenze. Gli amanti delle custom avranno l’opportunità di salire in sella alla Calibro, che sarà disponibile anche in versione bagger. A completare la rosa di modelli ci sarà poi la Seiemmezzo, presente ai test ride in versione STR, che unisce semplicità e versatilità.

Per partecipare ai Moto Morini Riding Day 2026 basta presentarsi all’evento in programma e registrarsi direttamente presso l’area Moto Morini allestita per l’occasione. Per effettuare i test ride è necessario possedere la patente A in corsi di validità ed essere muniti di abbigliamento tecnico e casco.