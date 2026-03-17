T.ur Iceland Hydroscud: la giacca moto pensata per il meteo imprevedibile

Il marchio di abbigliamento tecnico per moto T.ur presenta la nuova giacca Iceland Hyrdoscud, pensata per affrontare i viaggi in moto a medio e lungo raggio, così come gli spostamenti quotidiani, nelle stagioni in cui il meteo è imprevedibile, con le condizioni climatiche che cambiano repentinamente da un momento all’altro.

La giacca T.ur Iceland Hydroscud, progettata per il touring e l’adventure riding, ha una riferimento all’Islanda non solo nel nome ma anche nei colori che la caratterizzano, con il blu, il ghiaccio e il rosso che evocano la bandiera dell’Islanda, meta ambita da tanti motociclisti e destinazione ideale per l’utilizzo di questo capo d’abbigliamento, che è anche la prima giacca in blu accesso della collezione T.ur.

Controllo della ventilazione

La capacità di adattarsi ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche è uno dei punti di forza della T.ur Iceland Hydroscud che, nel momento in cui fa più caldo, sfrutta il sistema Airflow on Demand sul busto, con due prese d’aria anteriori e una posteriore, che consente di modulare la ventilazione quando le temperature si alzano, grazie alle zip che permettono di decidere l’ampiezza delle prese d’aria per ottenere il comfort termico ideale. Allo stesso scopo contribuiscono anche le due prese d’aria con zip presenti sugli avambracci che permettono di aumentare l’ingresso di aria fresca.

Sicurezza superiore

Questa nuova giacca di T.ur offre il massimo livello di sicurezza, come testimonia la certificazione Classe AA, a conferma di una protezione totale garantita da inserti in tessuto Polystrong 600D e 450D con trattamento Drop Safe, rinforzi in Ripstop e rete Xtr-M ad alta tenacità. A proteggere spalle e gomiti ci pensano le protezioni EASYFLEX di livello 2, mentre la protezione della schiena può essere incrementata con i paraschiena Comfort o Easyflex “3 in 1” di livello 2 o (acquistabilie separatamente) grazie alla tasca richiudibile con zip. La giacca è dotata anche di zone riflettenti ad alta visibilità che aumentano la sicurezza anche nelle ore notturne e nelle condizioni di scarsa visibilità.

Comfort e praticità

Anche a livello di vestibilità la giacca T.ur Iceland Hydroscud si fa apprezzare per la capacità di adattarsi al corpo del motociclista, grazie a regolazioni su braccia, fianchi e fondo giacca, oltre al collo con inserto soft e chiusura micrometrica. La giacca, che può anche “legarsi” ai pantaloni tramite zip universale, offre anche un elevata praticità grazie alla presenza di due tasche waterproof sul davanti, ampio tascone posteriore e pratiche tasche interne che permettono di portare con sé piccoli oggetti, documenti e cellulare.

La giacca T.ur Iceland Hydroscud è disponibile nel colore Ice-Blu e nelle taglie dalla S alla 3XL. Il prezzo di questa nuova giacca per motociclisti è di 359,99 €.