SYM lancia i nuovi scooter BWT 125 e Symphony SR 2026 [FOTO]

SYM lancia due nuovi scooter che vanno a rinnovare la gamma con cui il marchio taiwanese rafforza la propria offerta di prodotto per il mercato italiano. Concepiti come risposta concreta alle esigenza di mobilità urbana di chi vive la strada ogni giorno necessitando di versatilità dinamismo e affidabilità negli spostamenti quotidiana, i due nuovi modelli di SYM sono il BWT 125 e l’aggiornato Symphony SR.

SYM BWT 125

Il SYM BWT 125 è uno scooter che nasce dalla ricerca di equilibrio tra estetica e funzionalità, con design essenziale e uno scudo frontale dalle linee sinuose. A livello tecnico, il mezzo è dotato di sistema EnMIS (Enhanced Multi-Ignition System) che ottimizza la combustione e il raffreddamento, garantendo prestazioni efficienti ed emissioni contenute. Realizzato su telaio robusto e con ruota anteriore da 16 pollici, il BWT 125 dispone di dettagli pensati per esaltare la praticità dell’uso quotidiano, come il tappo del serbatoio anteriore per rifornimenti rapidi, la porta USB integrata, la pedana piatta e il bauletto posteriore di serie.

SYM Symphony SR 2026

L’altra novità del brand è il restyling del SYM Symphony SR con lo scooter che si aggiorna stilisticamente con profili scolpiti del frontale e prese d’aria a nido d’ape che ne esaltano l’estetica evoluta. Dotato di ruote da 16 pollici, doppi ammortizzatori posteriori regolabili e sistema di frenata CBS, il nuovo Symphony SR conferma sicurezza e controllo tra i suoi punti di forza. A sottolineare la modernità del Symphony SR c’è la tecnologia a LED dei gruppi ottici e quella del display LCD, mentre la pedana piatta, l’ampio vano sottosella da 18 litri e la ricarica rapida QC 2.0 sono tutti elementi orientati a garantire un’elevata praticità di questo scooter.