Suzuki Bike Day 2024: grande successo con 2.800 persone in giallo all’Autodromo di Imola [FOTO]

La quarta edizione del Suzuki Bike Day 2024, che si è svolta a Imola lo scorso sabato 8 giugno, ha riscosso un grande successo, confermando il trend positivo degli ultimi anni e chiudendo nuovamente in crescita.

Più di 2.800 partecipanti in bici in maglia gialla

Sono stati 2.817 i partecipanti alla grande festa della bicicletta organizzata da Suzuki che hanno portato entusiasmo, passione e spirito di sfida lungo le strade della Romagna. Gli amanti del pedale hanno vissuto una giornata in un contesto straordinario, all’insegna della passione per la bicicletta e della vita attiva all’aria aperta, tutto in totale sicurezza e con l’obiettivo di essere di aiuto al Dynamo Camp, una struttura unica, che aiuta i bambini malati.

Tutti i partecipanti, vestiti con la maglia gialla che celebrava la quarta edizione e omaggiava il tour di France, hanno affrontato gli impegnativi 54 km con partenza dal tracciato dell’Autodromo di Imola, il leggendario percorso dei Mondiali di ciclismo del 2020, e alcuni dei passaggi che saranno inseriti nella seconda tappa del Tour De France 2024.

Tanti ospiti speciali

A rendere ancor più speciale la giornata è stata la presenza di tante stelle dello sport: Davide Cassani, dirigente sportivo e presidente dell’Azienda di Promozione Turistica Emilia Romagna, le voci del ciclismo Giada Borgato, Giovanni Visconti e Luca Gregorio, una nutrita rappresentanza di atleti azzurri della FISG – Federazione Italiana Sport del Ghiaccio tra cui ricordiamo i plurimedagliati Charléne Guignard e Marco Fabbri e gli olimpionici Francesca Lollobrigida, Stefania Constantini, una rappresentanza di atleti FITri – Federazione Italiana Triathlon Asia Mercatelli, Angelica Prestia, Alessandro Saravalle, e Sharon Spimi, il plurititolato campione di rally Renato Travaglia e Andrea Pusateri, paraciclista.

Suzuki Bike Day Junior per i bambini dai 6 ai 14 anni

In concomitanza al Suzuki Bike Day dei grandi, all’interno dell’Autodromo si è svolto anche il 2° Suzuki Bike Day Junior, un evento creato ad hoc per i giovanissimi dai 6 ai 14 anni, che hanno partecipato a diverse attività, tra cui il contest “Disegna cosa rappresenta per te la bicicletta”, e si sono cimentati in un ciclopercorso non competitivo e non cronometrato allestito ad hoc con finalità educativa. Inoltre, con il loro accompagnatore, hanno potuto pedalare liberamente sull’asfalto del leggendario Autodromo “Enzo e Dino Ferrari”, un privilegio di solito riservato ai piloti e ai ciclisti professionisti insieme ai campioni dello sport.

Raccolti oltre 16.000 euro per Dynamo Camp

Il Suzuki Bike Day è stato un successo anche per la sua finalità benefica destinata a Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa sorto in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche. Grazie alla generosità dei tanti partecipanti, è stato consegnato a Dynamo Camp un totale di 16.275 euro.

L’appuntamento con il Suzuki Bike Day è ora per l’anno prossimo, con la quinta edizione che si terrà sabato 14 giugno 2025.