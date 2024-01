Suzuki protagonista al MBE 2024: le novità della Casa di Hamamatsu a Verona [FOTO]

Ad MBE 2024 abbiamo avuto il piacere di incontrare Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisioni Moto e Marine di Suzuki Italia, che ci ha raccontato le novità proposte al Motor Bike Expo 2024 di Verona.

Iniziamo con la GSX-1000-GX, presentata ad EICMA 2023, con Suzuki è entrata in grande nel segmento Crossover, riscontrando un apprezzatissimo interesse da parte del pubblico. Grazie ad avanzate gestioni elettroniche, una meccanica super collaudata ed una posizione in sella estremamente comoda quanto efficace nella dinamica di guida, è di per se un prodotto estremamente efficace, ma proprio per questa versatilità, il marchio di Hamamatsu ha investito ulteriori risorse per presentare in MBE due nuovi allestimenti specifici.

Nuove versioni maggiormente specialistiche

Si tratta delle versioni GSX-1000-GX SPORT pensata per i motociclisti dal piglio sportivo e GSX-1000-GX TOURING per i motociclisti maggiormente votati ai lunghi viaggi. Entrambe, rispetto alla moto presentata a Milano, propongono di serie le manopole riscaldate, la sella confort e il set di borse rigide.

La versione SPORT poi si differenzia ulteriormente per un plexiglass fumè ed uno specifico scarico realizzato appositamente da Akrapovic con un sound molto accattivante, mentre alla versione TOURING è stato dedicato uno specifico cavalletto centrale, utile in particolar modo per chi viaggia a pieno carico. Entrambe mantengono la linea sobria ed accattivante della versione standard aggiungendo qualcosa di accattivante dal punto di vista emozionale.

Djebel, il passato che affascina

Le novità Suzuki al MBE 2024 continuano come le emozioni che rimanda la nuova V Strom 800DE, presentata qui a Verona nella evocativa versione Djebel legata alle Suzui DR degli anni ’80. Per lei sono stati scelti come primo equipaggiamento degli specifici pneumatici Dunlop Trail Max Raid di serie tassellati, accoppiati ad uno specifico scarico Akrapovic dal sound molto coinvolgente, che completa il pacchetto realizzato per questa versione della equilibratissima ed apprezzata enduro di media cilindrata. Dal vivo è molto bello l’accoppiamento cromatico che rimanda alle enduro di casa degli anni ’80, con una scelta stilistica della grafica decisamente moderna ed apprezzata dal pubblico.

I gioielli di famiglia

Paolo Ilariuzzi ci ha raccontato di un 2024 iniziato molto bene per il marchio che a Verona, accanto alle moto, ha portato anche i gioielli di famiglia dei settori Auto e Marine. Erano infatti presenti una Vitara nella versione premium chiamata YORU (che in lingua giapponese indica il momento in cui nella notte il cielo sui fa più scuro e le stelle diventano più visibili ad occhio nudo) ed un motore marino DF 250 KURO. Questo, monocromatico nell’esclusivo “nero matt”, offre prestazioni esuberanti attraverso tecnologie che consentono la migliore efficienza complessiva possibile.

Beneficienza e collezionismo

Se per la gamma scooter non ci sono novità di rilievo, una piccola chicca la raccontiamo lo stesso con piacere. Suzuki ha deciso di mettere all’asta gli scooter address 110 (oggi non più a listino) utilizzati da Alex Rins e Johan Mir nella stagione MotogGP 2022 in tutti i paddock del circus iridato, per i loro spostamenti interni.

Oltre ad offrire agli appassionati del marchio la possibilità di acquistare questi piccoli oggetti da collezione, Suzuki donerà totalmente il ricavato dell’asta alla fondazione “UGI” (ugi-torino.it) che assiste bambini affetti da malattie oncologiche e le loro famiglie. Un gesto nobile, che Motorionline desidera condividere con vero piacere.