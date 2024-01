Borile al Motor Bike Expo 2024 presenta Crossbow, innovativo sistema di distribuzione per motori 4 tempi

Borile Moto sarà protagonista del Motor Bike Expo 2024 che si svolgerà dal 19 al 21 gennaio presso la fiera di Verona.

Alla principale manifestazione mondiale di moto personalizzate Borile presenterà un’importante novità. Non si tratta di nuove motociclette in cantiere, ma il risultato di un progetto ideato e realizzato in casa dalla stessa Borile riguardante un innovativo sistema di distribuzione per motori 4 tempi, denominato Crossbow, per il quale l’azienda ha già ottenuto un brevetto sia italiano che internazionale.

Nessun attrito radente e tanti vantaggi

In sintesi Crossbow è un comando delle valvole controllato e obbligato meccanicamente sia in apertura che in chiusura. La peculiarità del sistema è la totale assenza di attriti radenti dovuti alla mancata presenza di molle, bilancieri o catene.

Diversi i vantaggi di tale innovazione. I tecnici della Borile assicurano che con questo tipo di distribuzione, a parità di cilindrata, si ottengono maggiori rendimenti e minori consumi, oltre ad allungare il ciclo di vita del motore per effetto dei minori interventi di manutenzione. Il sistema Crossbow contribuisce anche a migliorare facilità e fluidità di guida grazie a ingombri ridotti e masse posizionate più in basso.

L’evoluzione di Crossbow

Per quanto riguarda lo sviluppo del sistema, da Borile fanno sapere che una volta terminati i processi di prove strutturali e di resistenza dei materiali saranno avviati i vari test al banco e successivamente i motori dotati di Crossbow verranno installati su un modello della casa per le opportune verifiche su strada.