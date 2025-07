Stylmartin STEALTH EVO AIR: Ai piedi solo eleganza ed innovazione! [PROVA IN PISTA]

Montebelluna (TV) – “Ci sono piloti che hanno fatto parte della storia del motociclismo ed altri che, invece, la storia l’hanno scritta”. Con questa bellissima frase, Stylmartin ricorda al mondo delle due ruote che al successo di alcuni tra piloti più famosi di sempre, ha contribuito anche lei. Nomi “pesanti” come quelli di John Kocinski, Eddie Lawson, Angel Nieto e Jorge “Aspar” Martinez hanno scritto per davvero capitoli fondamentali nel meraviglioso libro del motociclismo, anche grazie alla vicinanza di partner tecnici come Stylmartin.

Da Antis a Stylmartin senza mai abbandonare l’Italia

Nel 1979, dalla passione di Giacomo Martinazzo per le cose belle, curate e fatte con stile, prende vita Stylmartin che inizia così la sua scalata verso il successo. Nello stesso anno, la nuova linea di calzature da moto fa la differenza per lo stile e la cura del dettaglio che vanno oltre la qualità del prodotto, senza mai trascurarla. Questa sarà la chiave di volta del brand che verrà universalmente riconosciuto per offrire prodotti belli da vedere, comodi da indossare e sempre al top per quanto riguarda la performance tecnica. Gli anni 90 rappresentano il periodo più florido per Stylmartin che viene consacrata come un’icona nel panorama delle competizioni motociclistiche internazionali; la cura per il dettaglio ed il gusto estetico, distinguono il prodotto italiano da quello dei competitors ai quali manda un ingrediente fondamentale: il know-how del Made in Italy. Proprio nel 1990, il destino di Stylmartin cambia radicalmente grazie all’ingresso nel mondo racing on e off-road, sponsorizzando alcuni tra i più grandi campioni di motociclismo di tutti i tempi come Eddie Lawson, Chad Trampas Parker, John Kocinski, Angel Nieto e Jorge “Aspar” Martinez.

Il 2007: l’anno della rinascita

E’ il 1970 quando – nel cuore del distretto Montebellunese della calzatura sportiva – nasce Antis, azienda a cui Stylmartin deve la sua rinascita e il proprio successo. E’ infatti Antis che, nel 2007, acquisisce lo storico marchio Stylmartin, lo rinnova, crea un logo totalmente nuovo e lo rilancia, facendolo diventare la punta di diamante dell’azienda. L’artefice di questo processo è Antonio Binotto, fondatore di Antis: un uomo eclettico, mastro artigiano con una vision futuristica capace ancora oggi di incarnare lo spirito dell’azienda. Con Antis alla guida, nel 2019 Stylmartin ha celebrato i suoi “40Years on the road”: quarant’anni ai piedi dei motociclisti di tutto il mondo, tra migliaia di chilometri percorsi nei luoghi più disparati del pianeta, sessioni in pista, esaltanti vittorie, coraggiosi cambi di rotta e una instancabile voglia di evolversi con e per i motociclisti. Il percorso di Stylmartin continua ancora oggi guidato dalla volontà di distinguersi dalla massa grazie ad un mix unico di tradizione e innovazione, unito alla cura artigianale che si ritrova in ogni prodotto. Materiali di altissima qualità e tecnologie moderne si fondono nella realizzazione “a mano” di ogni singola calzatura, garantita dal Made in Europe e certificata secondo la normativa EN 13634:2017.

Il sito, i prodotti, il mondo Stylmartin

Atterrando sulla pagina stylmartin.it si guadagna l’opportunità di farsi un’idea di cosa offra l’azienda veneta agli appassionati delle due ruote: si parte dalla sezione Adventure-Touring, si passa per quella Urban e si arriva all’area dedicata alle Sneakers. Un mondo a parte è dedicato all’ambiente Performance, suddiviso in categoria specifiche che riguardano l’off-road, il Racing, le Mini GP e le Mini Moto. Oggi, in particolare, parliamo del prodotto racing per antonomasia di casa Stylmartin, un modello che da anni definisce lo standard dello stivale racing secondo gli stilemi della casa veneta: proviamo in pista lo Stylmartin Stealth Evo Air Black/Yellow, pensato per le competizioni in circuito.

Stylmartin Stealth Evo Air: la prova

Per il top di gamma di casa Stylmartin, ho pensato ad una prova di “resistenza”. In passato avevo già avuto uno Stealth che mi ha accompagnato per anni in pista e su strada senza mai evidenziare problemi. Proprio per la loro affidabilità sul lungo periodo, ho deciso di salire di livello ed utilizzarli in occasione della Bmw Motorrad Track Experience a Vallelunga. Una giornata intensa nel ruolo di apripista dalle 9 della mattina alle 17, con pochissimi turni di sosta. L’aria rovente, l’asfalto a 60 gradi e le Bmw con i motori “quasi” in fiamme si sono rivelati essere un banco di prova perfetto per testare l’affidabilità e la resistenza dell’ultima evoluzione dello Stealth Evo Air. La costruzione, come per ogni stivale Stylmartin, è realizzata con cura e precisione certosina: lo Stealth ha una tomaia in microfibra forata e una fodera in Air Mesh traspirante. La soletta è anatomica e altamente ventilata grazie alla superficie microforata, sostituibile e con un elevato potere di assorbimento degli urti. Sulla punta è presente il classico rinforzo nella zona in cui la leva del cambio entra a contatto con le dita del piede sinistro, mentre gli slider sono in titanio e sostituibili. Le zone del malleolo e della tibia sono sagomate in PU ed hanno una specifica imbottitura interna in materiale ad alto potere assorbente e dissipante in caso di urto. Il sistema anti-torsione con regolazione dell’inclinazione, invece, supporta la caviglia e ne contrasta appunto la torsione. Le prese d’aria apribili sul lato esterno dello stivale e sulla tibia favoriscono la ventilazione e la dissipazione del calore generato all’interno, contribuendo a ridurre la temperatura del piede. La chiusura avviene attraverso una zip laterale, ma la comodità assoluta è data dalla cinghia a cricchetto con bottone regolabile e fibbia micrometrica posta nella parte posteriore, all’altezza del polpaccio che permette una chiusura salda dello stivale sulla tuta, garantendo una sensazione di controllo totale. La calzata dello Stealth Evo Air la conosco molto bene e non delude mai: il piede sembra avvolto in una pantofola, pur mantenendo quella sensazione di fermezza e controllo che deriva dal contatto “voluto” tra alcune parti del piede e lo stivale. Una volta indossata la calza tecnica e chiusa la zip laterale, si può procedere con la regolazione micrometrica della fibbia posteriore che consente personalizzare al massimo la calzata. Premendo il tasto di sblocco posto all’interno del cricchetto, è possibile liberare la fibbia e sfilare facilmente lo stivale.

In pista: comfort anche sotto stress

La giornata si svolge in sella ad una Bmw M1000XR con la quale affronto 14 turni da 20 minuti ciascuno senza mai smettere di sudare: gli Stealth Evo Air si dimostrano morbidissimi, pur trasmettendo una sensazione di controllo totale. Merito anche della speciale suola in gomma ad alto grip, che Stylmartin utilizza per garantire massima aderenza e stabilità, sia in sella che per gli spostamenti a piedi. I motori sono roventi, l’aria è bollente e il calore sprigionato dalle moto durante l’uso intensivo si concentra proprio nella zona delle pedane, investendo direttamente gli stivali. Eppure gli Stealth Evo Air resistono senza problemi anche in condizioni in cui l’asfalto sembra sciogliersi. Quando la giornata volge al termine, mi rendo conto di non aver mai avvertito formicolii e, anche quando li ho sfilati per la pausa pranzo – non ho notato arrossamenti né segni di costrizione nelle zone soggette a sfregamento come la caviglia o il collo del piede. Il comfort è garantito anche dalla morbidezza dei materiali utilizzati e dal posizionamento strategico delle cuciture, che permettono di indossare lo stivale per ore senza nemmeno accorgersene. Queste considerazioni tengono ovviamente conto dell’utilizzo intenso a cui sono stati sottoposti ma è ovvio che un minimo di pressione la avvertirete anche perchè – personalmente – preferisco una calzata stretta (non costretta, sia chiaro) per avere la completa percezione di quello che accade sotto alle suole.

Stylmartin Stealth Evo Air: per chi sono adatti?

La risposta è semplice: per tutti i motociclisti che fanno dell’asfalto la propria ragione di vita. Che siate stradisti puri, amatori, amatori veloci o autentici track addicted, lo Stylmartin Stealth EVO AIR è lo stivale che fa per voi. Leggero, accattivante nel design e altamente tecnico nella progettazione, è comodo da indossare per tante ore consecutive anche in condizioni davvero estreme. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza rinunciare a comfort, stile e sicurezza.

DATI TECNICI

Versione in prova: Stylmartin Stealth Evo Air (Black/Yellow)

Numeri disponibili: da EU40 a EU47

Prezzo: 369,00€

Tomaia: Microfibra forata

Fodera: Air Mesh Traspirante

Slider: Titanio – sostituibili

Ventilazione: tallone e tibia

Chiusura: zip, cinghia a cricchetto con regolazione micrometrica

Sottopiede: anatomico e anti-shock, traspirante

Suola: gomma antiscivolo



Maggiori informazioni:

Stylmartin è un marchio di:

CALZATURIFICIO ANTIS S.R.L.

Via G. Pastore, 40

31044 Montebelluna (TV) Italy

Tel. +39 0423 603033

info@stylmartin.it