Sixs WHT: la felpa invernale per chi ama andare in moto [FOTO]

Sixs propone una novità per l’inverno 2024/25: si tratta della felpa WTH. Precisamente, si tratta di una felpa “second layer” (secondo strato) dedicata a chi ama andare in moto anche nei mesi più freddi dell’anno o praticare uno sport tipicamente invernale. Da posizionare sotto il tipico abbigliamento da motociclista e sopra l’intimo tecnico. Di colore nero, al prezzo di 145 euro.

Le caratteristiche

Entrando più nel dettaglio, la WHT propone un mix di tessuti traspiranti e antivento, per proteggere dall’aria fredda, unendo la completa traspirazione dell’umidità dalla cute. In generale, si tratta di una felpa pensata per offrire calore e comfort nella zona frontale del torso e lungo tutte le braccia, senza sacrificare mai la traspirabilità necessaria nella zona posteriore, così da permettere la protezione dall’aria fredda insieme a una sensazione di benessere.

Tra le tecnologie utilizzate per questa felpa del marchio italiano abbiamo lo scudo antivento Air Shield, il tessuto elasticizzato Strecht Fabric nella parte posteriore del collo per favorirne l’indosso, l’elasticità 4 Ways bidirezionale, l’allaccio a mano (tipicamente racing) e la termoregolazione costante. L’azione protettiva dal vento si esplica con il posizionamento sulla parte frontale di una membrana scudo, antivento e idrorepellente, che difende dalle correnti fredde.

Taglie e prezzo

La nuova felpa invernale Sixt WHT è disponibile unicamente nel colore nero, con taglie dalla XS alla 3XL, al prezzo consigliato di 145 euro (IVA inclusa).