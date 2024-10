Sixs WB TS1: la nuova maglia antivento a maniche corte [FOTO]

Il marchio di abbigliamento Sixs presenta la maglia antivento a maniche corte WB TS1, ideale per affrontare qualsiasi clima durante le uscite moto. Rinnovando i propri capi underwear 4Season con la nuova linea antivento WB, Sixs propone una serie di indumenti per chi quando va in moto non vuole sentirsi ostacolato dal vento e della forti correnti d’aria.

Tessuto con membrana traspirante unidirezionale

La maglia antivento di Sixs è in tessuto WB, bielastico e antistrappo, che sfrutta l’applicazione di una membrana traspirante unidirezionale (dalla pelle verso l’esterno) che non trattiene il sudore e che, al contrario, resiste al passaggio dell’aria esterna (correnti d’aria fredda e vento). In questo modo, spiega Sixs, la maglia assicura che l’aria fredda non colpisca la parte anteriore del capo, consentendo di mantenere una temperatura corporea ottimale anche nelle condizioni più estreme.

Disponibilità e prezzo

La maglia antivento a maniche corte 4Season WB TS1, che va indossata direttamente a contatto con la pelle, sotto il normale abbigliamento sportivo, è disponibile nel colore nero, sia per uomo che per donna, nelle taglie XS/S, M/L, XL, 2XL, 3XL/4XL. Il prezzo è di 73 €.