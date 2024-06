SIXS – Tecnologia italiana al servizio dello Sport [PROVA SOTTOTUTA]

Soluzioni Innovative X lo Sport, acronimo di SIXS, è il nome dell’azienda Romagnola nata nel 2009 in provincia di Ravenna, a pieno titolo nella nostra amata terra dei motori, che ha creato e brevettato un tessuto fortemente innovativo per l’abbigliamento sportivo, che è capace di interagire al meglio con il corpo umano grazie ad una incredibile traspirabilità, al punto da permettere all’organismo di mantenere una corretta termoregolazione del corpo durante il suo utilizzo.

SOTTOTUTA 4 STAGIONI, COM’È FATTO?

Prodotto da SIXS per offrire abbigliamento tecnico specifico per gli sport Outdoor, per l’equitazione, per il ciclismo e chiaramente per il motociclismo, in prova abbiamo il nuovo sottotuta underwear 4 season, adatto a sessioni di prove libere e gare in circuito, ma anche all’utilizzo in strada, semplicemente indossandolo sotto la tuta di pelle in ogni stagione dell’anno, grazie alla sua innovativa tecnologia.

Original Carbon Underwear è il nome del tessuto 100% made in Italy, che ha permesso a SIXS di affermarsi sul mercato attraverso una formula composta per il da 74% di polipropilene, il 16% di poliammide, il 5% di elastan ed il 5% di fibra di carbonio. Un mix che sapientemente lavorato ha dato vita ad un tessuto brevettato e progettato per aderire con una elasticità sorprendente ed una perfetta vestibilità, in grado “letteralmente” di abbracciare il corpo come una seconda pelle.

Il tessuto Original Carbon Underwear, è realizzato con materiali e struttura tessile in grado di prevenire la formazione di cattivi odori poiché naturalmente antibatterico, a differenza di altri tessuti in cui la carica batterica derivante dalla metabolizzazione del sudore, innesca un biofilm sui tessuti difficile da eliminare anche con diversi lavaggi.

Uno studio specifico ha permesso di produrre questo sottotuta senza cuciture sui fianchi, migliorando ulteriormente l’elasticità nel suo complesso per regalare un confort superiore durante tutto l’arco di utilizzo e con tutte le temperature, nonostante la trama sottilissima del tessuto brevettato da SIXS.

Una singola zip di apertura laterale, permette di indossarlo con facilità evitando sovrapposizioni con altre cerniere, mentre 4 pratici elastici alle estremità di braccia e gambe consentono una ottima vestibilità, aiutando a mantenerlo in posizione corretta mentre si indossa la tuta sopra di lui. Una piccola zip laterale in zona bacino che non si sente minimamente durante l’utilizzo, è comoda in caso di necessità. Beneficiando di rinforzi ed extra supporto in aree specifiche come inguine e tutti i punti di maggior sfregamento per resistere maggiormente all’usura durante i movimenti in sella, offre al contempo nuove zone maggiormente traspiranti per ottimizzare la dispersione dell’umidità, che viene assorbita ed estratta dalla pelle già al primo contatto.

Attraverso le micro cavità di cui è costituito, favorisce la traspirazione mantenendo una corretta termoregolazione del corpo anche durante intense sollecitazioni, sia con un clima estremamente caldo che maggiormente rigido, contando su un corpo sempre asciutto per gestire una efficace termoregolazione dell’organismo.

LA PROVA IN SELLA

Il test del sottotuta, lo diciamo subito per quanto sia efficace, lo vede promosso a pieni voti sia dal punto di vista della vestibilità che da quello della traspirabilità. L’Original Carbon Underwear , un tessuto estremamente sottile ed elastico nonostante una trama con zone a rilievo, aderisce alla perfezione e non si fa sentire neanche ai maggiori angoli di flessione come gomiti e ginocchia, neppure dopo intenso utilizzo. Anche la sensazione di umidità derivante dall’averlo indosso sotto una tuta di pelle, non si riflette in nessuna area del corpo in particolare, persino dopo 6 o 7 turni in pista.

A fine giornata, togliendosi la tuta, il sottotuta resta elastico come se appena indossato, aderendo ancora perfettamente al corpo. Una volta averlo tolto, la pelle rispetto ad altri prodotti similari, è semplicemente asciutta, mentre l’interno della tuta da pista ha raccolto tutto il sudore della giornata.

Questo sottotuta è estremamente efficace e confortevole da indossare, e senza dubbio ci sentiamo di consigliarlo. Viene proposto sul sito www.six2.com a 130 euro, un prezzo congruo alla qualità ed al livello tecnico raggiunto dal suo innovativo e performante materiale tecnico brevettato, e al momento, registrandosi è attiva una promozione che offre il 10% di sconto sui prodotti dell’azienda.