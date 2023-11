Sidi presenta i nuovi stivali Adventure 2 Gore [FOTO]

Sidi lancia i nuovi stivali Adventure 2 Gore, calzature che si caratterizzano per la particolare inclinazione per le strade sterrate e i percorsi inesplorati.

Questi nuovi stivali da turismo puntano a offrire comfort e sicurezza, qualità indispensabili per i lunghi viaggi. Un elemento studiato ad hoc per chi passa molte oro in moto è la chiusura composta da un sistema di fibbie micro-regolabili che fornisce una calzata personalizzata.

Oltre alla suola in gomma antiscivolo per la massima aderenza in ogni situazione, lo stivale dispone del Flex System, tecnologia adatta alla guida in piedi, che garantisce flessibilità e stabilità in movimento per il controllo in fuoristrada. Adventure 2 Gore, capace di offrire elevata protezione dagli impatti, ha una tomaia in Technical Full Grain e una membrana in Gore-Tex che ne esaltano l’affidabilità. Sono tre le colorazioni disponibili: Tabacco, Grey, Black/Black.

Una versione più corta e pratica: Mid Adventure 2 Gore

Lievemente modificato nella tecnologia, compatibilmente con la forma, la chiusura ad esempio viene affidata ad un sistema composto di fibbie micro-regolabili, sostituibili, e un cinturino in velcro. Stesse caratteristiche in termini di comfort e protezione della versione standard, lo stivale Mid Adventure 2 Gore è solo più corto per una miglior fruibilità.