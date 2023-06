SHOEI VFX-WR 06: il rinnovato DDS per l’attività in fuoristrada con omologazione ECE 22-06

L’omologazione ECE 22-06 è un aspetto sottolineato del rinnovato DDS SHOEI VFX-WR 06, un modello protettivo per i motociclisti che guidano esemplari con ruote tassellate.

Il DDS

Previste sei taglie che spazino da XS a XXL, definite tenendo presenti quattro misure di calotta esterna sviluppate in mescola di fibre SHOEI AIM+. Il dispositivo di sicurezza prevede un sistema di ventilazione costituito da sedici ingressi d’aria ed estrattori che mantengono fresca la temperatura all’interno. Si segnala anche un’estesa finestra che favorisce la visibilità periferica e che agevola l’utilizzo di diversi tipi di maschere proposte sul mercato.

Le zone interne sono sviluppate in 3D Max-Dry e sono asportabili e lavabili. Il modello è dotato anche del sistema di sgancio di emergenza dei guanciali Emergency Quick Release System (E.Q.R.S.).

Sottolineato anche il meccanismo di calotta interna per l’assorbimento delle onde d’urto M.E.D.S. (Motion Energy Distribution System). Una soluzione sofisticata rispetto ai convenzionali sistemi di calotte a multi densità. Gli strati esterni di EPS dissipano l’urto, assorbendone l’energia, intanto uno strato addizionale centrale di EPS dinamico attenua l’energia rotazionale in caso di impatto. Legata tramite una colonna centrale più larga, la porzione di EPS oscilla durante l’impatto, consentendo alle tre colonne perimetrali di assorbire l’energia. Si ottiene una riduzione della forza rotazionale scaricata sulla testa del motociclista, come evidenziato ancora nell’occasione.

Proposta

Per uno SHOEI VFX-WR 06 monocolore si segnala un prezzo di listino al pubblico IVA inclusa di 539,00 euro, mentre in caso di grafica è indicata una cifra di 699,00 euro.