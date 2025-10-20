Sena Outrush 2: il nuovo casco con interfono, da 349 euro [FOTO]

La comunicazione ha un ruolo sempre più importante, anche quando si va in moto. L’interfono è diventato uno strumento sempre più standard per i motociclisti e Sena presenta il nuovo casco con l’accessorio per comunicare integrato, con 20 ore di conversazione di autonomia: l’Outrush 2. Sarà disponibile a partire da metà novembre, con un prezzo consigliato di 349 euro.

“Offre una soluzione completa molto più vantaggiosa rispetto all’acquisto separato di un casco e di un interfono – spiega Vlada Bokza, responsabile marketing Europa di Sena – Con questo modello, vogliamo rendere la comunicazione in moto accessibile al maggior numero possibile di persone”.

Le caratteristiche

Il casco modulare Outrush 2 è certificato ECE 22.06 P/J e propone una calotta in ABS ed un’imbottitura interna in EPS a densità multipla, con chiusura micrometrica. Presente la visierina parasole retrattile, propone prese d’aria su mentoniera, fronte e parte posteriore.

Per quanto riguarda l’interfono, il casco integra il Mesh Intercom 3.0 per le comunicazioni di gruppo a corto raggio e il Wave Intercom per comunicare liberamente, ovunque ci si trovi, anche tra marchi diversi. Come dicevamo, offre fino a 20 ore di autonomia, una gestione intelligente dell’energia con funzione Auto On/Off ed una visiera predisposta per Pinlock. Si ricarica in 2 ore e mezza, ma in 20 minuti vengono recuperate 6h30’ di conversazione in modalità Mesh.

Taglie e prezzo

Il casco Sena Outrush 2 è disponibile in nero opaco o bianco lucido, nelle taglie dalla S alla XXL. Il prezzo consigliato è di 349 euro, per un modello che sarà disponibile da novembre 2025.