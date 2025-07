Sena 60S: l’interfono per restare connessi durante i viaggi in moto

L’estate è la stagione dei viaggi in moto e, per restare connessi con i propri amici, arriva l’interfono Sena 60S. Un dispositivo che combina le tecnologie Mesh 3.0 e Wave Intercom, per avere una comunicazione perfetta, fino a 22 ore di autonomia. Già disponibile, con un prezzo di 399 euro.

Le caratteristiche

Come dicevamo, l’interfono combina la tecnologia Mesh 3.0, per una comunicazione istantanea e fluida, e la Wave Intercom, che utilizza la rete mobile per consentire conversazioni senza alcun limite di distanza. In caso di perdita del segnale, passa automaticamente alla rete Mesh. Viene utilizzata anche l’intelligenza artificiale, per ridurre e filtrare i rumori indesiderati.

Il Sena 60S è dotato di altoparlanti da 40 mm di seconda generazione, sviluppati con Harman Kardon, e garantisce fino a fino a 22 ore di autonomia, ricarica rapida (20 min = 3,5 ore) e impermeabilità IPX7 per affrontare anche la pioggia battente. Con un sistema di fissaggio magnetico, per una facile installazione, e gli aggiornamenti wireless.

Per chi ama personalizzare il proprio equipaggiamento, sono ora disponibili quattro nuove cover intercambiabili per il Sena 60S: rosso, arancione, blu e mimetico. Si aggiungono alle finiture classiche nero lucido, bianco perla, cromo scuro e argento metallizzato. Tramite l’app Sena Motorcycles si gestiscono i gruppi ed è possibile inviare anche eventuali emergenze.

Prezzo

L’interfono Sena 60S, dotato anche di mini torcia LED e con un tempo di ricarica di 1,5 ore per tornare al 100% dell’autonomia, è in vendita con un prezzo consigliato di 399 euro.