Sena 50R Lite Louis Edition: il nuovo interfono per moto premium

Prezzo di lancio 199 euro, poi salirà a 299 euro

di Fabio Cavagnera 26 Agosto, 2025
Comunicare è sempre più importante, anche quando si sta viaggiando in moto. Sena e Louis Moto lanciano così un nuovo interfono, con tecnologia premium: il 50R Lite Louis Edition. Con un’autonomia fino a 11 ore e con una ricarica rapida in 20 minuti. Ed un prezzo di lancio di 199 euro.

“Il mercato degli interfoni evolve rapidamente e abbiamo constatato che molti motociclisti restano esclusi dalle soluzioni premium per motivi di budget – sono le parole di Vlada Bokza, responsabile marketing europa Sena – Con il 50R Lite Louis Edition vogliamo eliminare queste barriere: un prezzo accessibile, un utilizzo semplice e tutta l’esperienza tecnologica di Sena”.

Le caratteristiche

Il mercato degli interfono è in rapida crescita, ora è pari a circa 123 milioni di dollari, ma potrebbe raddoppiare entro i primi anni del prossimo decennio. Anche i motociclisti urbani, infatti, richiedono sempre di più questa soluzione e 50R Lite Louis Edition punta a fornirla. Questo modello propone la tecnologia Mesh 3.0, per delle conversazioni fluide e senza interruzioni, con il Wave Intercom per poter conversare senza limiti di distanza tramite la rete mobile.

È dotato di altoparlanti HD e, grazie al Bluetooth 5.0, non solo si può comunicare, ma anche connettersi a smartphone, GPS e musica. Si regola tramite l’app Sena Motorcycles, con cui è anche possibile creare dei gruppi, e propone fino ad un’autonomia di 11 ore di conversazione, con una ricarica di 20 minuti per recuperare 3 ore e mezza di conversazione.

Prezzo

L’interfono 50R Lite Louis Edition è già disponibile sul sito di Louis Moto in esclusiva, con un prezzo di lancio di 199 euro. Successivamente, il costo di listino salirà a 299 euro.

