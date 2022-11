Seat MÓ 125 Performance: debutta la versione più potente dell’eScooter [FOTO]

Seat ha presentato al mondo il nuovo Seat MÓ 125 Performance. La versione standard rappresenta un’ottima soluzione che si adatta alle esigenze di mobilità urbana e dei cittadini. Tuttavia, la versione Performance aggiunge quel tocco in più per andare oltre e ha persino conquistato due record mondiali.

Oltre a tutte le funzionalità proposte dalla variante attuale, il nuovo MÓ 125 Performance dispone di diverse caratteristiche che lo rendono più accattivante. Ad esempio, troviamo un motore potenziato, un impianto frenante migliorato, delle sospensioni da racing e un sedile di maggiore qualità sia per il pilota che per il passeggero. Il risultato finale è un eScooter che offre ottime prestazioni in ambito urbano ed extraurbano in condizioni estreme di freddo e caldo e anche in pista.

Ha conquistato due Guinness World Records

Le ottime performance proposte hanno permesso al nuovo scooter elettrico di portarsi a casa due Guinness World Records per la massima distanza percorsa su uno scooter a zero emissioni. Durante le prove, Seat ha affrontato un lungo viaggio a bordo del MÓ 125 Performance, dimostrando di essere pronto a sfidare le insidie della giungla urbana.

Il primo Guinness World Records è stato conquistato per aver stabilito la più grande distanza percorsa su uno scooter elettrico in 24 ore da parte di una staffetta lo scorso 6 ottobre, per un totale di 1430 km. Il giorno successivo, l’eScooter ha segnato la massima distanza percorsa da uno scooter elettrico in 24 ore nella categoria individuale con 1158 km.

È stato usato un motore elettrico più potente

Il team della casa spagnola si è impegnato duramente per riuscire a trasferire le caratteristiche dello scooter a zero emissioni dalla pista alla città. Sotto la scocca si nasconde un avanzato motore elettrico capace di sviluppare una potenza di picco di 11,5 kW alla ruota posteriore.

Inoltre, la versione Performance vanta la funzione eBoost che permette al veicolo di avere un’ulteriore spinta, aiutando a superare il traffico. Questa tecnologia permette di raggiungere una velocità massima di 105 km/h per 30 secondi. Seat afferma che il sistema può essere riattivato nuovamente dopo due minuti. È diminuito anche lo scatto da 0 a 50 km/h da 3,9 a 2,9 secondi.

Come anticipato poco fa, Seat ha migliorato anche l’impianto frenante del nuovo Seat MÓ 125 Performance, integrando dischi e pastiglie dei freni ad alte prestazioni Galfer. Non manca un sistema di sospensioni aggiornato e progettato appositamente per questo modello.

L’ammortizzatore posteriore Ohlins può essere regolato completamente in base allo stile di guida di ogni persona. In particolare, è possibile regolare la compressione e l’estensione e il precarico della molla.

Il comfort è garantito dall’introduzione di una nuova stella sviluppata in collaborazione con Shad. Il doppio sedile in alcantara nera offre un grande comfort, aiutando a ridurre lo stress della guida sulle strade congestionate.

Fino a 137 km di autonomia con una singola ricarica

A livello estetico, la versione Performance porta con sé alcuni dettagli estetici aggiornati che lo fanno risaltare maggiormente. Esempi sono il badge nero lucido in tre dimensioni MÓ 125 presente sulla fiancata sinistra, l’anello di protezione della batteria sempre in nero lucido e il cupolino frontale nero.

È disponibile anche un pacco batteria rimovibile in stile trolley, facilmente trasportabile, con capacità di 5,6 kWh che pesa poco più di 40 kg e garantisce fino a 137 km di autonomia con una singola ricarica nel ciclo WLTP. La batteria può essere ricaricata quando è ancora montata sul veicolo oppure rimossa e collegata a una presa domestica. Per la ricarica completa sono necessarie dalle sei alle otto ore.

Infine, Seat ha lanciato due colori esclusivi per il nuovo Seat MÓ 125 Performance chiamati Blu Tarifa e Grigio Barcellona. Le consegne partiranno nel primo trimestre del 2023.