ScorpionEXO VX-22 AIR: Un OFF al top! [PROVA in Off-Road]

ScorpionExo, marchio sud-coreano di proprietà del gruppo Kido Industrials Co. Ltd (primo produttore al mondo di abbigliamento per motociclisti) è alla continua ricerca di soluzioni innovative mirate ad innalzare il livello di sicurezza dei propri caschi, a completa tutela dell’utilizzatore finale. Successore del VX-21 AIR, il nuovissimo VX-22 AIR ha l’arduo compito di portare avanti la legacy del suo predecessore, estremamente longevo e di successo per quanto riguarda il settore off-road di questo noto brand che, dal 2004 ad oggi, è cresciuto in maniera esponenziale. Se siete interessati, in questo test trovate le tappe salienti che hanno contribuito a scrivere la storia moderna di ScorpioExo.

Forse non tutti sanno che…

ScorpionExo, in ambito off-road e non solo, supporta numerosi piloti (più di 40) che competono a vari livelli nei campionati Motocross, Enduro, Freestyle, Supermotard e addirittura jet-ski, confermando la fiducia dei migliori professionisti al mondo nel marchio. Grazie alla raccolta dei loro feed-back e allo stretto rapporto tra i piloti e l’azienda, l’impegno del reparto Ricerca e Sviluppo può essere indirizzato verso lo l’integrazione delle tecnologie più recenti e all’avanguardia in ogni singolo prodotto a marchio ScorpionExo, dall’entry-level al race-ready.

Primo contatto con il nuovo VX-22 AIR Updown

I caschi off-road (e perché no anche supermotard, disciplina a me molto cara!) si somigliano tutti, inutile nasconderlo: la differenza reale sta nella costruzione, nella qualità dei materiali utilizzati e – ultimo ma non ultimo per importanza – nella capacità del casco stesso di conformarsi alla nostra fisionomia. Questo aspetto, oltre ad essere estremamente personale, è fondamentale perché può trasforma una bellissima giornata su due ruote… in un incubo: “scoprire” che il casco scelto perché magari ci piaceva tantissimo esteticamente, è scomodo sul lungo periodo, è quanto di peggio possa capitare a qualunque motociclista che si rispetti. Zero compromessi: sul fit e sull’omologazione del casco, non si scherza. Il nuovo VX-22 AIR implementa ulteriormente il suo sistema di sicurezza MIPS® (Multi-Directional Impact Protection System), studiato per attenuare i movimenti rotatori trasmessi al cervello in caso di caduta. Il nucleo di questo avanzato sistema è uno strato di basso attrito che consente alla testa di scorrere rispetto al casco stesso, in tutte le direzioni, riducendo la casistica che si verifichino commozioni cerebrali da impatto, contribuendo così a preservare il pilota da potenziali pericoli. Un ulteriore sistema di protezione è costituito dalla calotta in fibra Ultra TCT® (esclusiva ScorpionExo): è composta da un mix di materiali nobili, tra i quali il carbonio, ed è capace di assorbire gli impatti tramite deformazione, preservando il più possibile i danni alla testa del rider. Il sistema di protezione su più livelli continua mediante l’adozione di un foam più denso per gli interni in EPS a doppia densità, mentre quello superficiale rimane in soffice gommapiuma studiata per conformarsi alla forma del viso, riducendo così lo stress degli impatti minori. L’ormai famoso tessuto KwikWick® III super traspirante e antibatterico è delicato sulla pelle, anche in condizioni di estrema sudorazione, regalando sempre una sensazione di freschezza. Come abbiamo già visto su altri caschi ScorpionExo top di gamma, anche qui è presente l’innovativo sistema AirFit® tramite il quale è possibile pompare aria nei cuscini interni del casco per trovare il fit perfetto, qualsiasi sia la forma del volto di chi lo indossa.

La prova del nuovo ScorpionExo VX-22 AIR Updown

La sensazione che si ha indossando un casco da off è sempre di lieve difficoltà nel far “entrare” la testa, spesso per via dei tessuti utilizzati: l’innovativo KwikWick® invece, si apprezza fin da subito perché garantisce un ingresso agevole grazie alla sua composizione che lo rende estremamente morbido e delicato. Una volta indossato però, lo sento fermo e ben conformato grazie all’EPS a doppia densità che abbraccia la parte delle guance adattandosi subito alla forma del volto. Una volta assicurato tramite la chiusura a doppia D in titanio, faccio una cosa che adoro quando utilizzo uno ScorpionExo: pompo aria nei cuscinetti tramite il sistema AirFit®! La sensazione della calzata che diventa “custom fit” è davvero piacevole e soprattutto utile perché permette alla testa di rimanere in posizione senza sentire alcuna costrizione. L’apertura frontale di grandi dimensioni ospita praticamente ogni maschera di ultima generazione: il test è stato svolto con la MX Mask di casa ScorpionExo ma abbiamo provato altre maschere di casa Ariete, Scott ed Ethen senza alcun problema di ingombro. Durante la nostra sessione di enduro, il nuovo VX-22 AIR si è dimostrato essere un prodotto ancora migliore del suo predecessore: le ampie prese d’aria anteriori contribuiscono ad una ventilazione ottimale mentre, quelle posizionate sulla base e nell’area superiore della calotta, consento una dissipazione rapida del calore che si genera all’interno. La sensazione è quella di essere sempre “all’asciutto”, anche quando le giornate sono davvero roventi. E se lo sforzo aumenta perché si è costretti a scendere dalla moto per fare passaggi difficili che richiedono forza fisica con un conseguente aumento della sudorazione, gli interni reagiscono a meraviglia (così come lo spugnato della maschera) assorbendo il sudore che non ha il tempo di arrivare agli occhi. A fine test, VX-22 AIR è promosso a pieni voti e, come è giusto che sia, si rivela essere un’autentica evoluzione di un prodotto già al top di categoria, oltretutto proposto ad un prezzo estremamente corretto.

ScorpionExo VX-22 AIR Updown: una scelta eccellente!

Le quattro versioni Updown del VX-22 AIR – quelle “grafiche” per intenderci – sono in vendita a 349,90€ che diventano solo 299,90€ per il modello monocolore definito SOLID, disponibile in bianco lucido o nero, sia lucido che opaco. Oltre ad essere bello esteticamente grazie al design all’avanguardia, il VX-22 AIR racchiude tutte le tecnologie più moderne sviluppate dal brand sud-coreano. Nella confezione sono inclusi un supporto per montare l’action cam ed il Peak Visor, una prolunga da applicare al frontino che tornerà molto comoda nei casi in cui serve una maggior protezione dal sole. E se i dettagli fanno la differenza, ScorpionExo utilizza viti Twist Lock abbinate a magneti al neodimio per rendere facile ed immediata la regolazione del visierino senza rischio di perderle, anche quando ci si trova in condizioni difficili durante le impegnative sessioni di motocross o enduro, terreni sui quali il nuovo VX-22 AIR vi farà sentire sempre a vostro agio.

Marca: ScorpionExo

Modello: VX-22 AIR (col. BLACK-WHITE-BLUE)

Taglie disponibili: da XS a XL

Peso: 1200gr +/-

Certificazione: ECE R22.06

Garanzia: 5 ANNI

Prezzo: 349,90€ versioni Updown – 299,90€ versioni Solid



Caratteristiche tecniche:

TCT-U Pre-pregnated Fiber Shell

Mips Safety System

Dual Density EPS Liner

KwikWick III Liner Fabric

Aero-tuned ventilation

Peak Visor Extension

3D Contoured Cheeck Pads

Emergency Release System

Inflatable liner

Casco abbinato alla maschera



Marca: ScorpionExo

Modello: MX MASK

Prezzo: 39,90€



Informazioni:

SCORPION SPORTS ITALIA

Via Provinciale, 69/A

22038 Tavernerio (Como)

Tel: 031 4133768 – www.scorpionexo.com