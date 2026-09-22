Honda SH Mode 125 2027: novità, tecnologia e nuovo look per lo scooter best seller

Honda rinnova lo scooter SH Mode 125, la più raffinata variante della famiglia SH della Casa giapponese, con il lancio del model year 2027 che introduce una serie di aggiornamenti che ne rafforzano stile, tecnologia e appeal di questo modello best seller sul mercato italiano ed europeo.

Capace di conquistarsi uno spazio importante sul mercato europeo sin dal debutto nel 2014, l’Honda SH Mode 125 si è sempre distinto per la combinazione di stile accattivante, dotazione tecnologica completa e prezzo accessibile. Una ricetta vincente che gli ha permesso di conquistare la fiducia dei clienti europei, come testimoniano gli oltre 152.000 esemplari venduti in Europa nei suoi dodici anni di produzione.

Estetica più dinamica e quattro nuove colorazioni

Con il model year 2027 l’Honda SH Mode 125 riceve una serie di novità estetiche e di contenuto con un’arricchita dotazione di bordo di ultima generazione. A livello di design, lo scooter adotta un frontale ridisegnato con lo scudo anteriore dallo stile più dinamico, con linee tese ad avvolgere il faro a LED, a cui si aggiunge il nuovo paracalore del silenziatore che è stato completamente rivisitato. Il rinnovamento estetico è completato dalla nuova gamma di colorazioni, con l’Honda SH Mode 125 2027 disponibile in quattro tinte: le nuove Pearl Nostalgic Green e Vanilla White, e le aggiornate Candy Luster Red e Mat Galaxy Black Metallic.

Display TFT da 4,2 pollici e presa USB-C

Sul fronte delle novità tecnologiche, lo scooter di Honda si arricchisce del nuovo display TFT a colori da 4,2 pollici, che porta un ulteriore ventata di modernità prendendo il posto della tradizionale strumentazione analogico, fornendo al guidatore uno schermo nitido, chiaro e progettato per garantire la migliore leggibilità in qualsiasi condizione di luce. Novità anche per la presa USB, ora aggiornata a USB-C, che rende più pratica e immediata la ricarica dello smartphone.

Meccanica che vince non si cambia

Per quanto riguarda la meccanica, il nuovo Honda SH Mode 125 rimane invariato rispetto al precedente modello confermando la struttura con telaio enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) e la presenza del collaudato motore enhanced Smart Power Plus (eSP+) di 125 cc che sviluppa 11,8 CV di potenza a 8.500 giri/min e 12 Nm di coppia massima di 12 Nm a 5.000 giri/min. Dotato di sistema Start&Stop che ne massimizza l’efficienza per consumi estremamente contenuti, il motore eSP+ dell’SH Mode 125 consente allo scooter di percorrere fino a 50 chilometri con un litro di carburante.

Domande frequenti su Honda SH Mode 125 2027

Cosa cambia sulla Honda SH Mode 125 2027?

La Honda SH Mode 125 2027 introduce un frontale ridisegnato, un nuovo paracalore del silenziatore e nuove colorazioni. Tra le principali novità tecnologiche ci sono il display TFT a colori da 4,2 pollici e la presa USB-C.

Quale motore monta la Honda SH Mode 125 2027?

La Honda SH Mode 125 2027 conferma il motore monocilindrico eSP+ da 125 cc, capace di sviluppare 11,8 CV a 8.500 giri/min e 12 Nm di coppia massima a 5.000 giri/min. È inoltre presente il sistema Start&Stop.

Quanto consuma la Honda SH Mode 125 2027?

Secondo i dati dichiarati, il motore eSP+ della Honda SH Mode 125 2027 permette di percorrere fino a 50 km con un litro di carburante, grazie anche alla presenza del sistema Start&Stop.

Quali colori sono disponibili per la Honda SH Mode 125 2027?

La gamma 2027 della Honda SH Mode 125 comprende quattro colorazioni: le nuove Pearl Nostalgic Green e Vanilla White e le aggiornate Candy Luster Red e Mat Galaxy Black Metallic.