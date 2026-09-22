Aprilia RS 660: Filippo Bianchi è campione d’Italia nel CIV Superbike

L’Aprilia sale sul tetto d’Italia nel CIV Superbike, nella classe dedicata alle derivate di serie di media cilindrata. Il trionfo è firmato Filippo Bianchi, in sella alla sua RS 660, per una stagione dominata e con il titolo italiano conquistato con una gara d’anticipo. Il successo decisivo è arrivato nella Superpole Race a Cremona, per un pilota che sta continuando a dimostrare tutto il suo talento, dopo essersi rivelato con il successo nel Trofeo Aprilia RS 660 nel 2024.

Sette vittorie stagionali

Come dicevamo, il titolo di Filippo Bianchi è arrivato a conclusione di una stagione trionfale, nella quale ha collezionato ben sette vittorie su undici gare disputate (ne manca ancora una). Nel quinto e penultimo round stagionale in scena a Cremona, il talento nato nel 2005 del team MMP Velocità si è dimostrato veloce fin dalla prima sessione di prove libere, confermando l’ottimo feeling in sella alla sua Aprilia RS 660 e conquistando la pole position.

Sabato, Bianchi ha chiuso la giornata con un’importante vittoria in Gara 1, che di fatto gli ha permesso di ipotecare il titolo, arrivando al ‘match point’ per il giorno successivo. E Bianchi non se l’è fatto sfuggire, collezionando il secondo successo del weekend nella Superpole Race, arrivando al matematico trionfo nel campionato. Dando via poi ai festeggiamenti. Che Aprilia ha esteso anche a Luca Bernardi, vincitore di Gara 1 nella sua categoria, con la RSV4 1100.

L’Aprilia RS 660 sul tetto d’Italia

L’Aprilia RS 660, vincitrice del titolo italiano nel CIV Superbike, è una delle moto di maggior successo del marchio e, nel 2025, è stata il modello più venduto a livello assoluto in Italia. Con questa moto, inoltre, la casa di Noale ha inaugurato le SportBike, come è stata ribattezzata la nuova generazione di sportive stradali, una moto concepita per riscoprire il gusto della guida con i semimanubri su strada, rimanendo veloce ed efficienza anche in pista.

Una competitività agonistica confermata dai risultati ottenuti nei vari campionati in cui Aprilia RS 660 è impegnata, tra i quali le classi Twins Cup in MotoAmerica e SportBike nel British Superbike, a cui quest’anno si è aggiunta anche la classe SportBike che ha debuttato all’interno del mondiale SuperBike, con quattro RS 660 schierate ai nastri di partenza.

Dall’Italia all’EWC

Lo scorso fine settimana non ha portato solamente il trionfo italiano a Cremona, ma anche la partecipazione allo storico Bol d’Or, ultima tappa del Mondiale Endurance (EWC). Aprilia è stata protagonista di una buona prova, ma alla fine un po’ sfortunata. Il team REVO-M2, al via con una Aprilia RSV4 1100 affidata a Kevin Calia, Simone Saltarelli, Flavio Ferroni e Mathieu Gines, ha dovuto subito affrontare un incidente nella prima ora di gara. Ma la squadra è riuscita a ripristinare la moto in tempi record, tornando in pista e recuperando terreno fino a portarsi in sesta posizione. Dopo otto ore di gara, tuttavia, una scivolata ha messo definitivamente fine alla corsa del team REVO-M2, dimostratosi però competitivo nell’arco di tutto il fine settimana.

Chi è il nuovo campione d’Italia nel CIV Superbike?

È Filippo Bianchi, pilota del team MMP Velocità, che ha conquistato il titolo italiano in sella all’Aprilia RS 660. Il successo matematico è arrivato a Cremona, nella Superpole Race, con una gara ancora da disputare.

Quante vittorie ha ottenuto Filippo Bianchi nella stagione?

Bianchi ha conquistato sette vittorie sulle undici gare disputate fino al quinto e penultimo round stagionale. A Cremona ha ottenuto la pole position e ha poi vinto Gara 1, arrivando al match point per il titolo, prima di conquistare anche la Superpole Race.

Che ruolo ha avuto l’Aprilia RS 660 nel campionato?

La RS 660 ha portato Aprilia sul tetto d’Italia nel CIV Superbike. Il modello, nel 2025, è stato inoltre la moto più venduta in assoluto in Italia ed è impegnato anche nella Twins Cup in MotoAmerica e nella SportBike del British Superbike e del mondiale Superbike.

Cosa è successo ad Aprilia nel Bol d’Or?

Nel Mondiale Endurance, il team REVO-M2 con la RSV4 1100 ha avuto un incidente nella prima ora, riuscendo però a rientrare in pista e risalire fino alla sesta posizione. Dopo otto ore, una scivolata ha definitivamente concluso la gara.

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