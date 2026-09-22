Arai Quantic Nation UK e NOS NS-15F Titanium Matt: i nuovi caschi touring su BER Racing

Il mercato dei caschi da turismo si arricchisce di due novità pensate per chi macina chilometri senza rinunciare a comfort, aerodinamica e protezione. Ancora una volta è BER Racing, distributore europeo di prodotti e accessori per motociclisti, a presentarci due caschi capaci di distinguersi per caratteristiche tecniche e raffinatezza stilistica. Il marchio Arai punta su un’evoluzione tecnica della categoria Sport Touring con il casco Quantic, qui nella speciale grafica “britisth” Nation UK, mentre NOS Helmets propone un casco per il Grand Touring, NS-15F con finitura Titanium Matt, un prodotto nato dall’esperienza decennale del marchio che racchiude tecnologia avanzata e look premium.

Arai Quantic Nation UK

Il casco Arai Quantic si rivolge prevalentemente ai motociclisti che cercano un modello Sport Touring d’alta gamma, capace di unire il comfort necessario per affrontare le lunghe percorrenze alle prestazioni tipiche dei caschi sportivi. Il sistema di ventilazione di questo casco è stato completamente ripensato, con una presa d’aria integrata nel Logo Arai 3D, due Tear-Ducts anteriori, uno spoiler estrattore posteriore e una nuova presa mentoniera che garantiscono un ricambio d’aria costante ed efficiente.

La calotta esterna, più liscia e resistente, adotta la tecnologia PB e-clc (Peripherally Belted e-Complex Laminate Construction) e integra il nuovo sistema visiera VAS. Inoltre la base è stata allargata di 5 mm per facilitare calzata e rimozione. Primo casco Arai a ottenere la nuova e più restrittiva omologazione ECE 22.06, il Quantic Nation UK si caratterizza esteticamente per la combinazione cromatica in blu, bianco e rosso, valorizzata dalla presenza della “Union Jack”, la bandiera britannica, sulle parti laterali. Il casco Arai Quantic Nation UK è disponibile sul sito di BER Racing, in cinque taglie dalla XS alla XL, ad un prezzo di 859 €.

NOS NS-15F Titanium Matt

L’altra proposta di BER Racing ci porta in casa NOS Helmets, con NS-15F, un casco Grand Touring che concentra al suo interno il know-how di esperienza decennale del brand nella progettazione di caschi. Ogni elemento del NOS NS-15F è stato sviluppato in galleria del vento per ridurre turbolenze e rumori di fondo, migliorando comfort acustico e stabilità ad alta velocità.

Gli interni, cuciti a mano, sono completamente personalizzabili per adattarsi alla conformazione del viso del pilota, mentre la distribuzione ottimizzata del peso assicura equilibrio sia a visiera aperta che chiusa. La calotta interna in EPS multidensità massimizza la capacità di assorbimento degli urti, e il casco è predisposto per l’installazione di sistemi interfonici, consentendo le più complete possibilità di comunicazione mentre si viaggia in moto. Il casco NS-15F Titanium Matt, raffinata finitura che ne esalta la sua caratterizzazione premium, è proposto sullo store online di BER Racing, nelle taglie dalla XS alla XXL, al prezzo promozionale di 359 €, anziché 369 €.

Domande frequenti sui caschi BER Racing

Che differenza c’è tra un casco Sport Touring e uno Grand Touring?

Il casco Sport Touring, come l’Arai Quantic, privilegia un compromesso tra prestazioni sportive e comfort su lunga percorrenza, risultando più reattivo e dinamico. Il casco Grand Touring, come il NOS NS-15F, è invece pensato principalmente per il massimo comfort e la riduzione di rumore e turbolenze durante i lunghi viaggi, con un’impostazione più orientata al touring puro.

Cosa significa che l’Arai Quantic ha ottenuto l’omologazione ECE 22.06?

L’ECE 22.06 è la normativa europea più recente e restrittiva in materia di omologazione dei caschi, con test di sicurezza più severi rispetto allo standard precedente (ECE 22.05). L’Arai Quantic Nation UK è il primo casco del marchio a superare questa omologazione, garantendo così un livello di protezione aggiornato agli standard più attuali.

Il casco NOS NS-15F è predisposto per l’interfono?

Sì, il NOS NS-15F è predisposto per l’installazione di sistemi interfonici, permettendo di restare in comunicazione durante il viaggio, una caratteristica particolarmente utile per chi percorre lunghe distanze in coppia o in gruppo.

Dove è possibile acquistare i caschi Arai Quantic Nation UK e NOS NS-15F?

Entrambi i modelli sono disponibili sullo store online di BER Racing: l’Arai Quantic Nation UK nelle taglie dalla XS alla XL al prezzo di 859 €, mentre il NOS NS-15F Titanium Matt nelle taglie dalla XS alla XXL al prezzo promozionale di 359 € (anziché 369 €).