Scorpion EXO RACE Air: il nuovo casco racing top di gamma della serie Apex [FOTO]

ScorpionExo presenta il nuovo EXO RACE Air, casco della serie top di gamma Apex, che alza ulteriore il livello di protezione, design e tecnologia, rappresentando il vertice ingegneristico e tecnologico del marchio. Si tratta di una casco nato per le competizioni, progettato per chi vive la moto come una costante sfida, dove nulla può essere lasciato al caso.

Progettato per le alte velocità

Il nuovo casco Scorpion EXO RACE Air, capace di garantire performance racing estreme e comfort di livello superiore, sia in pista che su strada, vanta caratteristiche tecniche avanzate per quello che si propone come il primo vero racing helmet della linea Apex Series. Questo casco dispone di calotta in Carbon Matrix Fiber che garantisce elevata resistenza a ogni impatto, mentre lo spoiler posteriore regolabile a mano aumenta la stabilità aerodinamica alle alte velocità, offrendo la possibilità di essere retratto per fornire un profilo più compatto da casco urbano. L’intero design del casco è orientato a massimizzare l’aerodinamica, con soluzioni tecnologiche Vortex Engineering, tra visiera, forma del casco e spoiler posteriore, studiate per ridurre turbolenze e vibrazioni, trasformando la resistenza dell’aria in efficienza.

Praticità e comfort ai massimi livelli

Il casco Scorpion EXO RACE Air è dotato di visiera ottica Classe 1 con lente Pinlock MaxVision 120 XLT per garantire una visione nitida e ottimale in ogni condizione, mentre il sistema One Touch Ratchet consente si bloccare o sbloccare la visiera con un gesto sicuro e rapido. Sul fronte del comfort, il casco beneficia del sistema AirFit che consente di personalizzare la calzata gonfiando i guanciali interni, oltre che del Cool Tehc Liner Kit, removibile e lavabile, capace di mantenere l’interno fresco, asciutto e traspirante anche durante le sessioni più intense.

Disponibilità e prezzo

Questo casco dal DNA racing, dotato di omologazione ECE 22.06 e FIM Racing #2, vanta di sistema di chiusura Double-D in titanio e compatibilità con sistema Bluetooth EXOCOM. Il casco Scorpion EXO RACE Air, disponibile in tre calotte e taglie dalla XS alla XXL, viene proposto nei colori Matt Black-Red, Matt Pearl black e White al prezzo di 649,90 € e nelle speciali grafiche Kobra e Move-On a 699,90 €.