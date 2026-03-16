Scorpion EXO-GT JET: il nuovo casco jet premium con calotta dotata di tech TCT Ultra Fusion

La gamma dei caschi di ScorpionEXO, produttore sudcoreano, si arricchisce di un importante novità che va ad ampliare l’offerta prodotto 2026 del marchio: parliamo del nuovo EXO-GT JET (serie APEX), che punta a ridefinire lo standard di casco jet alzando l’asticella in termini di raffinatezza stilistica, esclusività e tecnologia avanzata.

Seguendo i dettami della filosofia che sta alla base della serie APEX, ovvero offrire il meglio sotto ogni aspetto (materiali, aerodinamica, sicurezza, peso, ventilazione e comfort), il nuovo casco Scorpion EXO-GT JET fonde ingegneria di precisione e stile contemporaneo, sviluppato per chi cerca un casco leggero, elegante e con caratteristiche protettive da top di gamma.

Leggero e resistente

Lo Scorpion EXO-GT JET dispone di calotta realizzata con tecnologia TCT Ultra Fusion, che unisce Chopped Fiber e 3K Twill Carbon per ottenere un equilibrio ottimale tra resistenza e leggerezza. Una caratteristica costruttiva, esclusiva della linea APEX, che garantisce maggiore capacità di assorbimento dell’energia d’impatto senza andare ad incrementare il peso del casco. Da tipico casco jet, c’è lo spoiler posteriore, sviluppato sulla scia aerodinamica del casco EXO-R1 Air, che riduce turbolenze e rumori, a vantaggio di stabilità e comfort anche a velocità sostenute.

Comfort e funzionalità ai massimi livelli

Gli interni traspiranti, removibili e lavabili del nuovo casco di Scorpion sono in materiale Cool Tech Liner a cui si aggiunge la visiera solare interna Speedview di classica ottica 1 che rende il casco tanto sofisticato quanto funzionale. Forte di un accurato design tecnico, il casco EXO-GT JET è dotato di visiera KDS-O-o2 antigraffio con predisposizione per lente Pinlock 100% MaxVision 3D, oltre che di sistema di estrazione rapida dei guanciali e di cinturino sottogola APEX Quick-Release (a sgancio rapido).

Disponibilità e prezzo

Il casco Scorpion EXO-GT JET è disponibile in cinque diversi colori: Metallic Black, Matt Pearl Black, Pearl White, Metallic Grey e Matt Cement Grey. Sono invece due le misure di calotta tra cui poter scegliere: XS-M e L-XXL. Il prezzo di questo nuovo casco jet di Scorpion EXO è fissato a 399,90 euro.