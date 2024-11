Sanyang Motor spegne 70 candeline e festeggia a EICMA 2024

Sanyang Motor celebra il suo 70° anniversario, una storia iniziata nel 1954 come produttore di dinamo per biciclette, che ha portato l’azienda a diventare una multinazionale con 2400 dipendenti e una produzione annuale di 1 milione di veicoli a due ruote e 35.000 automobili. La sua evoluzione continua è testimoniata dalla strategia di innovazione, visibile nell’offerta 2024, che si concentra sul concetto #JoinTheTeams, riflettendo un approccio sportivo. All’EICMA, il marchio ha presentato tre novità principali, raggruppando i suoi modelli più rappresentativi in sette “team” tematici per celebrare l’anniversario.

Sanyang Motor oggi festeggia con orgoglio i suoi 70 anni di successi

Sanyang Motor presenta un’imponente offerta di scooter, suddivisa in vari team tematici. L’Innovation/Original Team include l’attesissimo ADX TG 400, con una filosofia crossover, e due novità come TTLBT e Cruisym 400, che offrono comfort, tecnologia ed eleganza. L’Adventure Team celebra il trio ADX 125, 300 e 400, pronti per avventure epiche. Il Sixteens Team, con Symphony rinnovato, unisce design e funzionalità. Il Freedom Team rappresenta scooter potenti e agili per il commuting. L’Urbanity Team, giovane e dinamico, include Jet 14 Evo, il perfetto scooter cittadino. Il Unique Team offre scooter distintivi come Mamba, Colibrì e Drago, mentre l’Electricity Team propone uno scooter ibrido innovativo con batterie agli ioni di alluminio.

“Per noi questo è un anno significativo, un anniversario che ci rende orgogliosi di far parte di un gruppo che in 70 anni è riuscito sempre a rinnovarsi e a proporre soluzioni innovative” ha affermato Domenico Lojacono, Sales & Marketing Director di Sanyang Motor Italia. “Essere partner di brand come Hyundai e Kia non solo testimonia la nostra serietà e solidità produttiva, ma ci offre anche un prezioso flusso di informazioni tecniche utili nello sviluppo dei nostri scooter, che continuano a essere apprezzati per le loro prestazioni, il prezzo competitivo e un servizio di garanzia e assistenza senza pari.”