Prova Morbidelli T502X: per dare all’avventura uno stile italiano

Morbidelli ha scelto di far scoprire il proprio portafogli prodotto tramite l’evento Morbidelli Test 3×3, tre giornate in cui poter salire in sella a alcuni suoi modelli. Noi ne abbiamo approfittato per fuggire dalla città ed affrontare una giornata fuoristrada a bordo nella T502X e della sua sorella minore, la T352X.

COM’È FATTA

Morbidelli T502X nasce da un design tutto italiano, made in Bologna. Il suo look è accattivante, giovane e sportivo. La moto è snella e slanciata sull’anteriore, il codino è stretto e affusolato mentre la carena anteriore è preponderante. Questa bicilindrica rispetta tutti i canoni delle moderne endurone stradali: sella stretta, serbatoio alto, fianchi ben protetti e cupolino verticale. Il parafango anteriore rigorosamente basso, come le regine dei rally.

Oltre allo stile la T502X vanta una discreta dose di caratteristiche tecniche che la rendono versatile e pronta a tutto. Il cerchio anteriore è da 19 pollici, giusto compromesso tra strada ed off, al posteriore invece ne troviamo uno da 17. Gli pneumatici sono tubeless e marchiati Pirelli, più precisamente Scorpion Rally STR, generosi in strada e affidabili fuori, sono ottimi per questo segmento. La forcella anteriore da 43mm è regolabile nel solo precarico, garantisce una escursione di 180 mm. Al posteriore l’escursione è di 69mm, garantita da un monoammortizzatore montato su leveraggi, anch’esso regolabile in precarico molla. L’impianto frenante è marchiato J.Juan, costituito da due dischi a margherita da 300mm davanti e uno singolo da 240 dietro. La frenata è controllata dal sistema ABS, disinseribile al posteriore tramite la modalità di guida Off-Road.

L’altezza della sella da terra è di 830mm, la triangolazione è buona e le pedane sono mordenti ed in pieno stile offroad, sono coperte da una gomma rimovibile che aumenta il comfort nella guida in strada. Le informazioni di marcia sono mostrate su una dashboard TFT da 7” orientata verticalmente su cui è possibile effettuare il mirroring del proprio spartphone. Lo schermo ha due temi, chiaro e scuro, che variano a seconda della luminosità esterna. La zona del cruscotto ospita una doppia presa di ricarica, USB e USB-C. Il cupolino in plexiglass trasparente è modulabile in altezza grazie ad una comoda maniglia.

CUORE PULSANTE

LA T502X è dotata di un motore bicilindrico in linea DOHC da 486cc in grado di erogare 47,6 CV a 8.500 giri e 45 Nm di coppia a poco meno di 7000 giri. Il due cilindri è il motore ideale per questa tipologia di moto, si tratta di un propulsore in grado di sopportare lunghe percorrenze ad alte andature ma allo stesso tempo garantisce una erogazione pronta e briosa nella guida più sportiva. Questo bicilindrico rispetta la normativa Euro 5+, il suo consumo medio è di 4,1 l/100 km. L’autonomia della moto, che ha un serbatoio di 18 litri è di circa 440km.

Ciò che ci ha molto colpito della T502X è il suo scarico, estetica e sound azzeccatissimo. Nonostante la stringente omologazione Morbidelli è comunque riuscita a dare alla propria bicilindrica una voce degna. L’estetica del terminale inoltre è perfettamente integrata nelle forme spigolose del codino, la sua linea semplice e la griglia all’uscita lo fa sembrare uno scarico aftermarket.

LA PROVA

Morbidelli T502X non ci ha solo stupito per la sua estetica appariscente ma una volta ingranata la prima è riuscita a farci godere soprattuto della sua maneggevolezza e praticità. La triangolazione pedane, sella, manubrio è onesta, decisamente più confortevole che adatta ad una guida aggressiva in piedi. In percentuale potremmo definirla 60% comodità e 40% guida offroad. La sospensione anteriore segue la linea secondo cui è stata progettata questa bicilindrica, assorbe in modo ottimo le asperità e dona comfort nella guida in strada, soffre leggermente se in fuoristrada si forza troppo.

Nel complesso la T502X ci è piaciuta, l’abbiamo provata su asfalto in autostrada e tra le curve, non ci ha stancato nemmeno tenendo andature veloci, il cupolino regolabile ripara a sufficienza, le pedane gommate assorbono le vibrazioni e il display mostra tutte le info utili durante un viaggio. L’anteriore da 19 rende la moto sufficientemente agile nello stretto e dona molta affidabilità in curva, lo pneumatico Scorpion STR fa il resto. In fuoristrada ci siamo dimenticati del peso, delle sospensioni e dei cavalli, ci siamo divertiti perché l’insieme delle scelte tecniche di Morbidelli funziona bene e fa dimenticare di essere in sella ad una moto giovane che con spavalderia sta affrontando il mercato europeo. Durante i test di questo genere di moto prodotte in Cina e molto concorrenziali siamo molto cauti, è facile restare ammaliati dall’apparenza dimenticando la vera essenza e sostanza del mezzo a due ruote.

La forza di questa T502X risiede in un perfetto bilanciamento tra prezzo competitivo e fattura di tutti i componenti. Le plastiche sono ben fatte, non si percepiscono spiacevoli vibrazioni, manopole e pulsantiere restituiscono un buon feeling, traspare un ottimo lavoro svolto dall’R&D e dal design center italiano, situato a Budrio. Tutto questo ha un prezzo di 5.990€ f.c. a cui si possono aggiungere optional come tris di borse in alluminio o morbide, le colorazioni disponibili sono azzurro, nero e bianco perlato.

SCHEDA TECNICA

Altezza sella: 830 mm

Peso: 210 kg in ordine di marcia

Motore: Bicilindrico 4T DOHC, raffreddato a liquido. Potenza max 47,6 CV a 8.5000 giri/min

Cilindrata: 486 cc

Cambio: 6 rapporti

Impianto frenante: Ant. doppio da Ø 300 mm Post. da Ø 240 mm con ABS

Pneumatici: 110/80 R19 – 150/70 R17 su cerchi tubeless a raggi perimetrali

Capacità serbatoio: 18 L

Prezzo: a patire da 5.990 € f.c.