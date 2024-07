Prova Casco, Guanti e Stivali in pista. Consigli ed esperienze

Nel primo capitolo (clicca qui) della nostra visita al D-store Roma per l’acquisto di un completo da pista, ho affrontato e raccontato la delicata scelta della tuta, una bellissima Laguna Seca 5 scelta seguendo i preziosi consigli dello Store Manager.

IL RACING SECONDO AGV

Ora l’obiettivo è il casco racing, perché ahimè durante un High Side in pista, ho danneggiato il mio precedente AGV Pista GP RR con una gran testata sull’asfalto. Parlando per esperienza diretta e le foto lo dimostrano, il casco mi ha protetto in maniera efficacissima, ed anche se ho sbattuto violentemente con la parte frontale al suolo, non ho riportato alcun esito a seguito della caduta. Il Pista GP RR ha retto il colpo egregiamente e per questo non ho dubbi, considero la spesa per questo tipo di casco assolutamente da affrontare col sorriso e la consapevolezza di scegliere il meglio, concedendomi anche quel tocco di esclusività ogni volta che lo indosso.

Aggiornato per l’ omologazione E2206, oggi il GP Pista RR fa categoria a se, sia nella famiglia AGV che probabilmente contro qualsiasi altro casco racing. Nato da un foglio bianco in collaborazione addirittura con Valentino Rossi per lo specifico utilizzo Racing in circuito, offre il meglio sotto ogni aspetto ad ogni utilizzatore (incluso un sistema di idratazione integrato), essendo la copia esatta dei caschi utilizzati nelle massime competizioni mondiali da piloti professionisti, e chiaramente per gareggiare nelle massime classi ha ottenuto l’omologazione FIM.

Tutto è stato studiato e realizzato per offrire la massima prestazione possibile. La calotta è costruita al 100% in fibra di carbonio a vista, in una serie di strati sovrapposti ed in quattro misure differenti per garantire massima compattezza, protezione e resistenza in ogni taglia, dalla XS alla XXL.

La sua forma aerodinamica studiata in galleria del vento è stata sviluppata per riuscire anche a ridurre l’energia rotazionale in caso di impatto. Massima è anche la visuale con 190° di visibilità orizzontale ed 85° in verticale, assoluto riferimento per la categoria, che permette di raggiungere la migliore posizione in sella non limitando mai la visuale.

La visiera Ultravision di classe ottica 1 offre un blocco di sicurezza per evitare aperture accidentali, ed è predisposta per alloggiare la pellicola pin lock anti appannamento e le visierine “tear off” per proteggerla dallo sporco. Essendo progettato per il mondo racing non ha possibilità di regolazione del flusso d’aria che entra diretto dalle prese aria rivestite in alluminio anodizzato, offrendo una ventilazione davvero efficace per poi defluire dall’estrattore d’aria posizionato sotto al bellissimo spoiler posteriore.

I tessuti sono traspiranti e anallergici e si possono personalizzare al massimo attraverso il sistema 360° adaptive fit, che offre spessori forniti in dotazione per la parte superiore della testa, della nuca e delle guance.

Come dicono in AGV, il dettaglio non è una ossessione, ma diventa l’essenza stessa della perfezione. Lo ho già provato ed oggettivamente non posso che concordare nel senso. Chi lo utilizza sa bene di cosa sto parlando, mentre chi non ha ancora avuto occasione di provarlo, probabilmente non riesce ad immaginarlo, ma il rendimento del GP PISTA RR è super…come purtroppo il prezzo.

Va detto, è fuor di dubbio un argomento impegnativo, ma la qualità e il rendimento dinamico durante le sessioni in pista o le uscite in moto sui passi, compensano lo sforzo per accettare la spesa, e una volta indossato ed utilizzato non fanno rimpiangere l’acquisto fatto. Un casco specialistico da pista efficace come lui non esiste. Come leggerezza, ventilazione, vestibilità e visibilità lascia semplicemente a bocca aperta e più si aumenta la velocità di movimento e il ritmo in pista, e maggiormente stabile diventa lui, che segue ogni movimento con una discrezione e disinvoltura tali, che non finiscono di stupire nemmeno dopo un utilizzo intenso.



L’isolamento acustico, come in tutti i caschi racing è falsato dall’ampissima ventilazione che compensa senza dubbio quel fruscio d’aria sopra la media che si sente guidando. Ben 5 prese d’aria, tre sulla calotta e due sulla mentoniera, canalizzano l’aria che poi defluisce dai due estrattori posteriori posizionati sotto l’ala aerodinamica, mantenendo la testa il più fresca possibile anche sotto l’intenso sole estivo. I tessuti utilizzati per il rivestimento interno sono rimovibili, lavabili e aiutano nella dissipazione del sudore. Probabilmente è il miglior prodotto Racing in commercio… ma questo me lo ricordo ogni volta che lo indosso e lo sfilo, guardandomelo e godendomelo per un paio di secondi.

LO STIVALE SPECIALISTICO FIRMATO TCX

Nonostante viva a vario titolo e da oltre un decennio esperienze tra i cordoli, quel paio di importanti consigli sullo stivale che mi sono stati forniti, mi hanno suscitato più di una riflessione, e soprattutto sono stati utili a decifrare meglio un contesto che in fin dei conti non conosco a fondo. La scelta è andata sui TCX RT-RACE PRO AIR nella bellissima colorazione Black/Reflex.

Sono un modello presente sul mercato da qualche tempo, non sono di certo una novità da raccontare, ma personalmente li ho trovati protettivi su tutte le aree del piede e nella zona della caviglia, che in genere è l’area maggiormente a rischio in caso di caduta in pista.

Molto avvolgenti, non sono proprio semplicissimi da infilare almeno da nuovi, in virtù della tecnologia di contenimento del piede con il sistema “double back control”, che limita al massimo il movimento della caviglia oltre i 14 gradi anteriori e 13 posteriori. Appena calzati, grazie alla scarpetta interna in mesh traspirante diventano molto confortevoli, e complice la suola prodotta da MICHELIN a portanza differenziata in base alle differenti aree del piede, permettono una camminata agevole con quella sensazione di grip, che sulle pedane in pista (diciamocelo pure) non basta mai. Proprio questa sensazione, il grip infinito e per nulla comune a molti altri prodotti utilizzati negli anni, mi ha fatto scegliere i TCX RT-RACE PRO AIR, perché visto l’ utilizzo specialistico che ne farò in circuito, non è un problema che al di là della morbidezza della suola, la parte superiore dello stivale resti abbastanza rigida e non molto mobile anche al tatto.

Per la mia stazza e il mio peso non è un problema, ed anzi mi regala fiducia in relazione alla resa nel tempo prima che cedano un pò, come è normale che un prodotto specialistico faccia dopo intense sessioni di utilizzo. La chiusura superiore con il micrometrico permette una regolazione perfetta sul polpaccio e all’interno del profilo superiore è presente un materiale che offre tanto grip a contatto con la tuta. Non ho dubbi, sono loro la mia scelta.

Come si comportano in pista? Le scarpe si sa, in genere sono molto personali e c’è chi le preferisce morbide come un guanto, mentre io ad esempio le gradisco abbastanza contenitive. In questo contesto sportivo i TCX RT-RACE PRO AIR rispondono perfettamente alle mie preferenze come calzata, e specie da nuovi richiedono un minimo impegno muscolare nel movimento del piede e della caviglia, che probabilmente gestisco bene anche grazie ai 191cm di altezza e i 95kg che segna la mia bilancia. Però ripagano in percezione di sicurezza e nel grip offerto dalla suola realizzata da MICHELIN a portanza e mescole differenziate in base alle aree di contatto. Un grip incredibile, sempre, in ogni area della suola, a tutto vantaggio di una performance complessiva ottima, non inficiata nel mio caso da quella rigidezza effettivamente sopra la media in alcune aree dello stivale.

IL GUANTO RACING, PROTETTIVO, TECNICO E ANCHE CONFORTEVOLE

L’ultimo decennio ha visto una grandissima evoluzione dei guanti racing, e a ben vedere è stato necessario per proteggere un area del corpo, la mano, importante ma anche delicata in relazione agli urti che può subire in caso di impatto. Tanta ricerca ha ovviamente alzato l’asticella quanto la posta in gioco e oggi per un guanto top di gamma si può arrivare a spendere una cifra importante. Ho provato 3 tipologie di guanti racing, e se il Full Metal 7 è in effetti un TOP di gamma dalla tecnologia avveniristica, alla fine ho scelto il DRUID 4 per un rapporto qualità/prezzo davvero interessante ed un abbinamento di colore che lega con la grafica del mio casco.

Si tratta di un guanto racing in pelle ovina con protezioni in carbonio sulle nocche e sul dorso, inserti in poliuretano sul palmo e sulle giunture, protezione termoplastica sul mignolo a garantire la massima protezione riducendo il rischio di torsioni innaturali del dito, e manicotto pre-curvato e termoformato. Sempre con un occhio al confort, indossandolo ho apprezzato gli inserti elasticizzati collocati nei punti strategici, che permettono adattamento e direi anche una buona libertà di movimento durante l’utilizzo in pista, per cui anche questo guanto lo scelgo senza riserve.

I guanti DRUID 4, come per la tuta sulla carta non spiccherebbero come performance specifica, ma una volta calzati offrono ottima vestibilità e si dimostrano assolutamente performanti. Mentre scrivo, i guanti hanno circa 500km di pista ed hanno raggiunto quella morbidezza che generalmente piace al pistaiolo. Nel primo centinaio di km come è naturale che sia, hanno gradualmente perso la rigidezza iniziale, ed ora è un po’ più facile anche il passaggio della mia mano nella zona polso, unica area perfettibile, specie quando il guanto è già umido di sudore dopo qualche turno in pista.

Un po’ come per il passaggio del collo del piede nella zona caviglia indossando i TCX, avrei apprezzato un filo di spazio in più che però non è un vero problema, ed una volta calzati sia gli stivali che i guanti, è tutto risolto.

Sicuramente si adatteranno ancora e miglioreranno la comodità di calzata, ma già così mi ritengo soddisfatto della scelta, visto che quando si scelgono marchi di seconda fascia o dal prezzo aggressivo per capi tecnici, non è difficile incontrare appassionati che togliendo i guanti hanno vesciche alle mani o alle dita, oppure strati di nastro telato medico adesivo in aree del corpo come ginocchia e fianchi, per proteggersi dallo sfregamento dell’interno della tuta. Quanto puntualizzato in questi due articoli sull’abbigliamento tecnico, è per onestà intellettuale e dovere di cronaca, ma si tratta di prodotti di estrema qualità e confort, con cui una giornata intera tra pista e paddock trascorre senza il minimo problema.

I DAINESE STORE, UNA PICCOLA COMMUNITY

Ringrazio la squadra del D-Store Roma per i consigli e l’aiuto nella mia scelta. Un team che a Roma come in tutti i D-Store, tramite una bellissima politica aziendale organizza appuntamenti a vario titolo per gli appassionati e anche veri e propri corsi di guida, con cui Dainese offre l’opportunità di migliorare il feeling in sella a tutti i livelli. Su strada propone appuntamenti su tutto il territorio nazionale con i “Dainese Riding Master Road”, mentre per la pista ogni anno offre un calendario di eventi dedicati con i “Dainese Riding Master Track”.

Ma anche per gli amanti del tassello nel 2024 è possibile partecipare agli appuntamenti Off Road con gli “Explorer”, e per chi desidera regalarsi un esperienza senza pari, un vero e proprio viaggio in territori speciali da visitare ed affrontare in moto, Dainese organizza gli “Expedition Master”, dove il pacchetto è estremamente completo e l’azienda offre tutto quanto necessario per far vivere un viaggio avventura davvero super ad ogni partecipante. Andate a fare un giro nel D-Store più vicino a Voi per entrare in questa comunità, o ricercate su www.dainese.com tutti i dettagli e le proposte di questa fantastica azienda.

